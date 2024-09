"Wszystko co dzisiaj obserwujemy, w kontekście działania upolitycznionych służb państwowych, w tym prokuratury to kolejna, zaplanowana polityczno-medialna akcja mająca na celu odwrócić uwagę od przestępstw i nadużyć koalicji 13 grudnia: niszczenia państwa prawa, likwidowania ważnych prorozwojowych inicjatyw: CPK, Atomu, Agroportów odbierania obywatelom programów społecznych, upadających firm, masowych zwolnień pracowników i dramatycznie wzrastających kosztów życia oraz ograniczania koniecznych wydatków na obronę narodową" - oświadczył Jarosław Kaczyński .

Zatrzymanie Ryszarda Czarneckiego. Prezes PiS wydał oświadczenie

Jarosław Kaczyński stwierdził, że do działania obecnych służb nie można mieć zaufania. "Nie mogą one być traktowane poważnie, gdyż służby zostały przejęte nielegalnie i są okupowane przez osoby nieuprawnione, działające na partyjne zlecenie Donalda Tuska i Adama Bodnara " - napisał. Dalej prezes PiS podkreśla, że - w jego ocenie - "sprawy torturowanych i gnębionych pań, urzędniczek, matek, czy księdza to przykłady tego, jak nielegalnie obecna władza na czele z Tuskiem mści i odgrywa się m.in. za sprawy Nowaka, Grodzkiego, czy Giertycha".

Jarosław Kaczyński uderza w rząd: "Tusk liczy na to, że Polacy dadzą się nabrać"

W dalszej części oświadczenia Jarosław Kaczyński podkreśla, że PiS zawsze było i jest zwolennikami wyjaśnienia wszelkich nieprawidłowości. "Uważamy jednak, że muszą to czynić instytucje niezależne, obiektywne, a dzisiaj niestety takich już nie ma" - dodał. Ponadto polityk stwierdził, że Donald Tusk i Adam Bodnar "nie tylko podważyli zaufanie do najważniejszych instytucji państwa, ale je zdewastowali".

W ocenie prezesa PiS wszystkie działania szefa rządu są ukierunkowane na to, "aby zatuszować wszelkie, antypolskie, szkodliwe dla naszych obywateli decyzje". "Jego medialne triki są czytelne i oczywiste oraz zmierzają do odwrócenia uwagi Polek i Polaków od decyzji tego rządu, które negatywnie wpływają na codzienne życie Polaków. Tusk liczy na to, że kolejny raz Polacy dadzą się na to nabrać" - zaznaczył Kaczyński i podkreślił, że PiS na to nie pozwoli.