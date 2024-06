O godz. 20:00 rozpoczęło się orędzie prezydenta Andrzeja Dudy przed niedzielnymi wyborami do Parlamentu Europejskiego .

- 10 lat temu zostałem wybrany posłem do Parlamentu Europejskiego. Być może dziś niewiele osób o tym pamięta, ale po wyborach w 2014 roku miałem zaszczyt reprezentować Polskę i Polaków w UE , walczyć w Brukseli o polskie interesy - rozpoczął prezydent swoje wystąpienie.

Jak mówił, "z bliska widział, jak ważne decyzje zapadają w europarlamencie , jak wiele może zależeć od naszych reprezentantów i jak istotne jest to, aby nasi przedstawiciele skutecznie i konsekwentnie zabiegali o polskie sprawy".

Orędzie Andrzeja Dudy. "Europa znajduje się w kluczowym momencie"

- W najbliższą niedzielę 9 czerwca ponownie wybierzemy polskich posłów do PE . O tym, że to niezwykle ważne wybory przekonujemy się każdego dnia. Pakt migracyjny czy Zielony Ład budzą obecnie olbrzymie emocje społeczne - zauważył Andrzej Duda.

- Właśnie dlatego te wybory są tak istotne, bo to my, Polacy, możemy w tym właśnie dniu wskazać swoich przedstawicieli, którzy będą w naszym imieniu podejmowali najważniejsze decyzje dla Polski, ale i dla całej Europy - mówił prezydent.

- Czy będzie to - jak chcieli ojcowie założyciele wspólnoty - Europa ojczyzn , która szanuje historię, kulturę, tradycję i tożsamość poszczególnych państw członkowskich, czy też - będzie to scentralizowane europejskie państwo , jak chcieliby tego brukselscy biurokraci, gdzie unijne traktaty będą zmieniane przez wielkich, a wpływ Polski na podejmowanie najważniejszych decyzji - ograniczane - ocenił Duda.

Andrzej Duda: Polska przegoniła wiele unijnych krajów

Andrzej Duda zwrócił także uwagę na rocznicę wstąpienia Polski do UE. Mówił, że 20 lat członkostwa we wspólnocie to "wielki sukces Polski i Polaków", który "potrafiliśmy znakomicie wykorzystać". - Nasza ojczyzna niesamowicie dynamicznie się rozwinęła, nie tylko dogoniła, ale i przegoniła wiele unijnych krajów - stwierdził prezydent.