Ofensywa PiS. Obóz rządzący próbuje odrobić wizerunkowe straty

Jakub Oworuszko Polska

Porozumienie z Czechami ws. kopalni Turów, prezydencki projekt ustawy dot. Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, ale także obniżka VAT-u na żywność i paliwa - w ostatnich dniach obóz rządzący próbuje odrobić straty wizerunkowe z ostatnich miesięcy i zakończyć spór z UE. Ostatecznie na prostą mają pozwolić wyjść dymisje ministrów odpowiedzialnych za Polski Ład i poprawki we flagowym programie PiS. Partii rządzącej w odzyskiwaniu sondażowego poparcia może pomóc także sytuacja epidemiczna w kraju - liczba zakażeń tydzień do tygodnia po raz pierwszy w piątej fali spadła i póki co zakażeń jest mniej niż prognozowali eksperci.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki i prezes PiS Jarosław Kaczyński / Mateusz Włodarczyk / Agencja FORUM