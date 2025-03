We wpisie rzecznik zacytował słowa strażaków. "Wypalania traw to jeden z najbardziej okrutnych sposobów dewastacji środowiska. Nie przynosi żadnych korzyści, niszczy rośliny i glebę, ma destrukcyjny wpływ na zwierzęta i ludzi" - można przeczytać.

- Bardzo negatywnie to oceniam, że mimo tak poważnej suszy, jednak - nie wiem co, czy świadome działanie, czy aż tak duża nieświadomość - ale to się zdarzyło - powiedział dyr. Wiatr. Pytany o miejsce, gdzie wybuchł pożar opisał, że są to turzycowiska i trzcinowiska między miejscowością Krasnybór a rzeką Biebrzą, a w podłożu jest torf.