- Składam do laski marszałkowskiej projekt zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym - oświadczył prezydent Andrzej Duda. Jak dodał, sygnalizował ten zamiar podczas niedawnego spotkania z liderami klubów i kół parlamentarnych.

Duda podkreślił, że inicjatywa ta była na scenie politycznej oczekiwana. - I nawet ze strony tych polityków, którzy zaliczają się do opozycji, padły głosy takie, że dobrze, że prezydent występuje z inicjatywą ustawodawczą, że właśnie głowa państwa, a więc niejako ktoś, kto obok tej sceny politycznej, parlamentarnej stoi, występuje z inicjatywą, która zasadniczo zmierza do załatwienia dwóch dziś dla Polski bardzo ważnych spraw - powiedział prezydent.

Pierwsza z nich - powiedział Duda - to "umożliwienie normalnego, rozsądnego funkcjonowania odpowiedzialności zawodowej w zawodach prawniczych, przede wszystkim jeżeli chodzi o osoby, które należą do stanu sędziowskiego".

- Kwestie tej odpowiedzialności poprzez wydarzenia ostatnich lat, poprzez działania, które były podejmowane przez instytucje europejskie, ale także poprzez działania, które były podejmowane wewnątrz, krajowo, były zaburzone i wielokrotnie kwestionowane, co oczywiście nie przyczyniało się do porządku w naszym kraju, do stabilności funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, ale też rzeczy bardzo dla mnie ważnej: poczucia tego wśród obywateli, że ta odpowiedzialność zawodowa osób ze stanu sędziowskiego, sędziów jest w sposób należyty, uczciwy i rzetelny egzekwowana. Było to w ostatnim czasie bardzo często podważane. I w moim osobistym przekonaniu wymaga to zdecydowanej naprawy - powiedział prezydent.

Inicjatywa ustawodawcza Andrzeja Dudy. Likwidacja Izby Dyscyplinarnej SN

Prezydencki projekt "zawiera zmianę w zakresie Izby Dyscyplinarnej". Prezydent zakłada likwidację tej izby. - Proponuję, aby Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego została zlikwidowana, a sędziowie, którzy w niej orzekają, mieli możliwość przejścia do innej izby lub w stan spoczynku - przekazał Duda. Podkreślił jednak, że liczy, iż sędziowie z Izby Dyscyplinarnej pozostaną w Sądzie Najwyższym.





W dalszym ciągu będzie obowiązywać odpowiedzialność zawodowa sędziów - zapowiedział Duda. Jak wyjaśnił, zostanie stworzona w Sądzie Najwyższym Izba Odpowiedzialności Zawodowej, która będzie składała się 11 sędziów.

Andrzej Duda: To narzędzie, by zakończyć spór z KE

Prezydent stwierdził, że proponowany przez niego projekt ma dać Polsce narzędzie rządowi do zakończenia sporu z Komisja Europejską i odblokować fundusze z KPO. - Mam nadzieję, że parlamentarzyści i rząd wykorzystają to narzędzie, by w sposób należyty polskie sprawy załatwić - powiedział prezydent.