Obszerne oświadczenie Adama Bodnara. "Jedno z najważniejszych zadań"

"Wyjaśnienie afery Funduszu Sprawiedliwości to jedno z najważniejszych moich zadań" - napisał w opublikowanym w środę wieczorem oświadczeniu Adam Bodnar. Minister sprawiedliwości podkreślił, że "jest w pełni zdeterminowany, by śledztwo było prowadzone z poszanowaniem praw osób podejrzanych oraz w zgodzie z najwyższymi standardami". Odniósł się tym samym do doniesień medialnych ws. zatrzymanego ks. Michała Olszewskiego. Obszerne oświadczenie składa się z 30 punktów.