Podczas środowych obrad sejmowej komisji zdrowia posłowie mieli zająć się pierwszym czytaniem projektu ustawy o weryfikacji szczepień pracowników. Jeżeli zaakceptowaliby ją parlament oraz prezydent, pracodawcy mogliby sprawdzać, czy ich podwładni przyjęli preparaty przeciw COVID-19.



Polska Debata w Sejmie. Braun wykluczony, okrzyki: Precz z faszyzmem

Na początku jej obrad szef komisji Tomasz Latos stwierdził jednak, że "w tych warunkach nie będziemy pracować". - Jesteśmy ponad limit, są osoby niezaproszone, nie mówię o posłach - zauważył, prosząc "nieuprawnionych" w opuszczenie sali.

Latos dodał, że "obowiązują nas wytyczne pani marszałek Sejmu i pewne ograniczenia związane z pandemią". - Nie rozpocznę posiedzenia komisji, dopóki osoby, które nie są zaproszone, nie opuszczą sali. Nie dotyczy to posłów, którzy nie zostali wykluczeni z posiedzenia Sejmu. Bardzo proszę, jeżeli mamy pracować, aby osoby, które w sposób nieuprawniony weszły na salę, ją opuściły - powiedział.

Reklama

Konfederacja przeciw ustawie o weryfikacji szczepień. Nazywa ją "segregacyjną"

Na komisji zjawili się m.in. politycy Konfederacji, w tym Grzegorz Braun wykluczony ze środowych obrad Sejmu za brak maseczki . "Koło poselskie ⁦Konfederacji gotowe do procedowania projektu ustawy segregacyjnej nr 1846. Mamy ponad setkę poprawek do wniesienia, ale zaczniemy oczywiście od wniosku o odrzucenie w całości #StopSegregacjiSanitarnej" - napisał Braun na Twitterze.



Okazało się, że Latos postanowił o odroczeniu posiedzenia komisji zdrowia - dowiedział się Polsat News. Na Twitterze napisali o tym również posłowie. "W związku z przepełnieniem sali przewodniczący zamknął obrady i ogłosił, że komisja już dziś się nie odbędzie" - poinformował Artur Dziambor z Konfederacji.



Korwin-Mikke położył nogę na stole. Lubnauer: Za Leppera to był jednak Wersal

Z kolei Janusz Korwin-Mikke w swoim wpisie nawiązał do historii nazistowskich Niemiec. "D***kracja to rządy (tfu!) Większości, czyli ludzi głupich. Jak widać Wielka Głupota potrafi zabić więcej ludzi, niż Wielki Zbrodniarz Henryk Himmler z całym aparatem narodowo-socjalistycznej III Rzeszy. Socjalizm 'narodowy' czy 'europejski'... Inne metody, to samo myślenie..." - ocenił.



Fotografię przedstawiającą Korwin-Mikkego podczas przerwanego posiedzenia opublikowała Katarzyna Lubnauer z KO. Widać na niej, że poseł Konfederacji trzymał swoją nogę, zabezpieczoną ortezą, na stole. "Okazuje się, że za czasów Leppera, to jednak był Wersal" - skomentowała.



Natomiast Michał Gramatyka z Polski 2050 stwierdził: "Komisja Zdrowia dziś się nie odbędzie. Przewodniczący stwierdził, że 'na sali są osoby nieuprawnione'. Nie za bardzo wiadomo kogo miał na myśli. Nieudolność PiS w walce z pandemią level master... A ludzie umierają...".