- Ten samolot podobnie jak Tu-154, który rozbił się w Smoleńsku, był remontowany w Samarze w 2015. Po katastrofie odbył jeden lub dwa loty, drugi prawdopodobnie do lotniska w Mińsku Mazowieckim . W jakim stanie był ten samolot po przekazaniu do bazy w Mińsku i co się z nim działo później? - dopytywał się poseł KO Paweł Suski.

- Antoni Macierewicz powiedział, że to "całkowita nieprawda, jakoby podkomisja ds. ponownego zbadania wypadku lotniczego, której byłem przewodniczącym, rzekomo dokonała zniszczenia samolotu Tu-154 M, numer boczny 102, a także pocięcia go piłami, szlifierkami, a także jakoby samolot ten był niszczony w latach 2016-2019, aż do momentu, kiedy zablokowała to prokuratura" - zacytował wiceminister Tomczyk.