W głosowaniu udział wzięło 433 posłów. Za uchyleniem immunitetu zagłosowało 245 posłów. Do uchylenia immunitetu konieczna była zgoda 231 posłów.

Immunitet Mariusza Błaszczaka. "Wasza władza skończy się prędzej czy później"

Mariusz Błaszczak przed głosowaniem stwierdził z mównicy sejmowej, że to wniosek "sfrustrowanego człowieka". - Mnie oskarżano, opozycja ówczesna, że wiedziałem, że wleciała rakieta na terytorium Rzeczpospolitej - wskazywał były minister.

- Ogłaszał budowę SOR-ów w wojskowym szpitalu w Legionowie tylko po to, żeby pomóc swojemu kandydatowi na prezydenta miasta i planował wczoraj urządzić partyjną potańcówkę dla kolegów w wojskowym obiekcie. Udała się impreza, panie Tomczyk? - dopytywał przewodniczący klubu parlamentarnego PiS.

Immunitet Mariusza Błaszczaka. "Sprawa ma charakter polityczny"

Na sejmowej komisji pojawił się sam zainteresowany. - W mojej ocenie ta sprawa ma charakter polityczny - wskazywał były szef MON. Mówił też, że w przypadku przyjęcia wniosku będzie wytaczał sprawy z oskarżenia prywatnego wobec osób, które go pomawiają i oczerniają.

W złożonym przez pełnomocnika gen. Tomasza Piotrowskiego wniosku czytamy, że Błaszczak "pomówił dowódcę o postępowanie, które naraziło go na utratę zaufania potrzebnego do zajmowanego stanowiska Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych" oraz że wypowiedzi Błaszczaka były "poniżające go w opinii publicznej".