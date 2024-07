Katastrofa smoleńska. Macierewicz prezentuje nowe dowody

Macierewicz podkreślał, że "NITRO" to informacja, że wykryto materiał wybuchowy. W dalszej części prezentacji poinformowano, że określenie to oznacza grupę ośmiu konkretnych materiałów wybuchowych detektora, a nie nazwę jakiejkolwiek substancji chemicznej zawierającej grupę nitrową.

- Jak państwo się domyślacie, to nie są ręce członków naszej komisji. To badania robione przez stronę rosyjską. To oni identyfikują materiały wybuchowe, ale o tym nie mówią, nie piszą - powiedział Macierewicz, odnosząc się do udostępnianych dowodów w sprawie katastrofy.