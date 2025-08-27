Niedzielski zabiera głos po ataku. "Dziękuję wszystkim za wyrazy wsparcia"
"Kilka godzin temu padłem ofiarą brutalnego ataku. Zostałem pobity przez dwóch mężczyzn (...). Całe zajście trwało kilkanaście sekund, a potem sprawcy uciekli" - napisał w mediach społecznościowych były minister zdrowia Adam Niedzielski. Chwilę później do sprawy odniosła się mazowiecka policja, która przekazała, że sprawcy napaści zostali zatrzymani.
Były minister zdrowia w rządzie Zjednoczonej Prawicy zaatakowany został w środę w Siedlcach. Jako pierwszy o zdarzeniu poinformował serwis rmf24.pl.
W wyniku zdarzenia Niedzielski miał trafić do szpitala. Wieczorem w środę polityk sam odniósł się do zajścia.
"Kilka godzin temu padłem ofiarą brutalnego ataku. Zostałem pobity przez dwóch mężczyzn krzyczących 'śmierć zdrajcom ojczyzny'. Dostałem cios w twarz, a następnie zostałem skopany leżąc na ziemi. Całe zajście trwało kilkanaście sekund, a potem sprawcy uciekli" - czytamy we wpisie w mediach społecznościowych.
Pobicie Adama Niedzielskiego. Sprawcy w rękach policji
Niemal w tym samym czasie na profilu społecznościowym mazowieckiej policji pojawił się wpis informujący, że sprawcy pobicia zostali zatrzymani.
"Sprawcy ataku na byłego ministra zdrowia są już w rękach siedleckich policjantów. W tej chwili trwają z nimi czynności. Więcej informacji na temat zatrzymanych i przebiegu zdarzenia przekażemy po zakończeniu czynności" - napisano.
O szybkie zidentyfikowanie agresorów apelowali wcześniej szef rządu Donald Tusk, a także były premier Mateusz Morawiecki.
"Sprawcy pobicia byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego zostaną wkrótce złapani i pójdą siedzieć. Zero litości" - pisał lider Koalicji Obywatelskiej.