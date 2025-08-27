Niedzielski zabiera głos po ataku. "Dziękuję wszystkim za wyrazy wsparcia"

"Kilka godzin temu padłem ofiarą brutalnego ataku. Zostałem pobity przez dwóch mężczyzn (...). Całe zajście trwało kilkanaście sekund, a potem sprawcy uciekli" - napisał w mediach społecznościowych były minister zdrowia Adam Niedzielski. Chwilę później do sprawy odniosła się mazowiecka policja, która przekazała, że sprawcy napaści zostali zatrzymani.

Adam Niedzielski zabrał głos po ataku
Adam Niedzielski zabrał głos po ataku

Były minister zdrowia w rządzie Zjednoczonej Prawicy zaatakowany został w środę w Siedlcach. Jako pierwszy o zdarzeniu poinformował serwis rmf24.pl.

W wyniku zdarzenia Niedzielski miał trafić do szpitala. Wieczorem w środę polityk sam odniósł się do zajścia.

    "Kilka godzin temu padłem ofiarą brutalnego ataku. Zostałem pobity przez dwóch mężczyzn krzyczących 'śmierć zdrajcom ojczyzny'. Dostałem cios w twarz, a następnie zostałem skopany leżąc na ziemi. Całe zajście trwało kilkanaście sekund, a potem sprawcy uciekli" - czytamy we wpisie w mediach społecznościowych.

    Pobicie Adama Niedzielskiego. Sprawcy w rękach policji

    Niemal w tym samym czasie na profilu społecznościowym mazowieckiej policji pojawił się wpis informujący, że sprawcy pobicia zostali zatrzymani.

    "Sprawcy ataku na byłego ministra zdrowia są już w rękach siedleckich policjantów. W tej chwili trwają z nimi czynności. Więcej informacji na temat zatrzymanych i przebiegu zdarzenia przekażemy po zakończeniu czynności" - napisano.

    O szybkie zidentyfikowanie agresorów apelowali wcześniej szef rządu Donald Tusk, a także były premier Mateusz Morawiecki.

    "Sprawcy pobicia byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego zostaną wkrótce złapani i pójdą siedzieć. Zero litości" - pisał lider Koalicji Obywatelskiej.

