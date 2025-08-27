Pobicie Adama Niedzielskiego. Premier zapowiada działania

"Sprawcy pobicia byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego zostaną wkrótce złapani i pójdą siedzieć" - napisał na platformie X Donald Tusk. Premier odniósł się w ten sposób do informacji o pobycie w szpitalu byłego szefa resortu zdrowia.

Donald Tusk reaguje na pobicie Adama Niedzielskiego
Informacje o ataku na Adama Niedzielskiego i jego pobycie w szpitalu w Siedlcach potwierdził dyrektor placówki Mariusz Mioduski. - Nie są to bardzo poważne obrażenia - ocenił, podkreślając, że bardzo prawdopodobne jest, iż pacjent "nie będzie kwalifikował się do hospitalizacji, ale na razie trwa jeszcze diagnostyka".

Jednocześnie lokalna policja poinformowała, że w środę około 15 nieopodal jednej z restauracji w centrum miasta "doszło do ataku na mężczyznę". - Ze wstępnych ustaleń wynika, że został on zaatakowany przez dwóch sprawców - przekazała mł. asp. Barbara Jastrzębska.

    Funkcjonariusza dodała, że "natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia o pobiciu na miejsce skierowany został patrol policji, który podjął czynności zmierzające do ustalenia sprawców".

    Adam Niedzielski w szpitalu. Donald Tusk reaguje na informacje o pobiciu

    W związku z informacjami o ataku na byłego szefa resortu zdrowia w rządzie PiS, głos w mediach społecznościowych zabrał premier Donald Tusk.

    "Sprawcy pobicia byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego zostaną wkrótce złapani i pójdą siedzieć. Zero litości" - napisał szef rządu.

    Wcześniej, również na platformie X sprawę komentował były premier Mateusz Morawiecki.

    "Do tego prowadzi nienawiść w polityce! Opanujcie się! Oczekuję od policji natychmiastowych i stanowczych działań" - zaapelował.

