Ataki na lekarzy. Wiceminister zdrowia wzywa do zmian

Rośnie liczba przypadków aktów agresji wobec personelu medycznego. - Agresja pacjentów zawsze była i będzie. Chodzi o to, żeby to zminimalizować - powiedział wiceminister zdrowia, wzywając do reform. Jedną z nich - jak ujawnił w wywiadzie - mogłaby być nocna prohibicja. Podczas rozmowy przypomniano także pomysł stworzenia posterunków straży miejskiej przy szpitalach.