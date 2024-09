Nie będzie aresztu dla Marcina Romanowskiego. Sąd podjął decyzję

Sąd Okręgowy podtrzymał postanowienie o braku aresztu dla Marcina Romanowskiego - przekazał mec. Bartosz Lewandowski. - Nie może być postępowanie dalej prowadzone, musi być umorzone - mówił podczas spotkania z dziennikarzami. Jak podkreślał, "doszło do skonsumowania czynności procesowej, jaką jest ogłoszenie postanowienia o przedstawieniu zarzutów".

"W poniedziałek kieruje wniosek o umorzenie śledztwa wobec niemożności jego prowadzenia (...) w stosunku do wszystkich 11 zarzutów" - zapowiedział adwokat. "Z orzeczeniem sędziego Przemysława Dziwańskiego zgodziło się dwoje sędziów powołanych przed 2018 r. ( orzeczenie zapadło jednogłośnie )" - napisał mec. Lewandowski na platformie X.

Adwokat wyjaśnił, że już w lipcu złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez śledczych . "Mimo przewlekłości śledztwo nie zostało jeszcze wszczęte" - podkreślił.

Marcin Romanowski. Poseł nie będzie aresztowany

Poseł Suwerennej Polski nawiązał do piątkowego orzeczenia Izby Karnej Sądu Najwyższego, która stwierdziła, że Dariusz Barski został w 2022 roku prawidłowo przywrócony do służby ze stanu spoczynku. W tym samym roku powołano go na funkcję prokuratora krajowego.