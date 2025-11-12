W skrócie Prezydent Karol Nawrocki złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o delegalizację Komunistycznej Partii Polski, uzasadniając to odwoływaniem się do totalitarnych metod i przemocy.

Komunistyczna Partia Polski odpiera zarzuty, twierdząc, że oskarżenia opierają się jedynie na rozważaniach historycznych, a jej działania nie nawiązują do totalitarnych praktyk.

Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy sprawę, a w przypadku stwierdzenia niezgodności z konstytucją, partia może zostać wykreślona z ewidencji partii politycznych.

Kancelaria prezydencka poinformowała o wniosku, który Karol Nawrocki podpisał 6 listopada, w środę wieczorem.

Jak wynika z komunikatu, prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z konstytucją celów programowych Komunistycznej Partii Polski.

Te, w jego opinii, odwołują się do "totalitarnych metod i praktyk działania komunizmu założenia stosowania przemocy w celu zdobycia władzy i wpływu na politykę państwa". Niezgodność z konstytucją ma dotyczyć także działalności partii, przejawiającej się w odwoływaniu do opisanych metod.

W 2020 r. ówczesny prokurator generalny Zbigniew Ziobro złożył podobny wniosek do TK. Rozprawa w tej sprawie na początku października br. została odroczona bez terminu, ze względu na niestawiennictwo wnioskodawcy.

Nawrocki zawnioskował o zdelegalizowanie Komunistycznej Partii Polski

W tej sprawie w 2021 r. do TK wpłynęło stanowisko KPP, podpisane przez przewodniczącego krajowego komitetu wykonawczego Krzysztofa Szweja.

Oceniono w nim, że "cały wywód wnioskodawcy nawiązuje tylko do rozważań historycznych i próbuje obciążyć współczesną KPP wszystkimi błędami poprzedniego systemu, który komunizmem nie był, lecz próbą wprowadzenia socjalizmu, którego pozytywną stroną były reformy społeczne".

Według Szweja "wnioskujący nie wskazał żadnego dokumentu oficjalnego stanowiska KPP dotyczącego współczesnej Polski, w którym by nawiązywano do totalitarnych praktyk lub by proponowano takie rozwiązania".

Trybunał Konstytucyjny zadecyduje w sprawie KPP

Partię polityczną zgłasza się do ewidencji partii politycznych prowadzonej przez VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy - Sekcję ds. Rejestrowych Sądu Okręgowego w Warszawie. Partia nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do ewidencji.

Komunistyczna Partia Polski figuruje w tej ewidencji pod numerem 152. Została wpisana do rejestru w październiku 2002 r. Siedzibę ma w Tarnowskich Górach.

Zgodnie z ustawą o partiach politycznych, "jeżeli Trybunał Konstytucyjny wyda orzeczenie o niezgodności z konstytucją celów lub działalności partii politycznej, sąd niezwłocznie wydaje postanowienie o wykreśleniu wpisu partii politycznej z ewidencji".

