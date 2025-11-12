Karol Nawrocki wygłosił oświadczenie. "Odmawiam nominacji 46 sędziów"

W skrócie Prezydent Karol Nawrocki ogłosił odmowę nominacji 46 sędziów.

Decyzja jest następstwem "podważania porządku konstytucyjno-prawnego przez niektórych sędziów".

Nawrocki podkreślił, że przez pięć lat nie będą nominowane osoby kwestionujące konstytucję i uprawnienia prezydenta.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Prezydent Karol Nawrocki wygłosił w środę specjalne oświadczenia dla mediów. W jego trakcie odniósł się do kwestii nominacji sędziowskich.

- Zgodnie z artykułem 179 konstytucji prerogatywą prezydenta Rzeczpospolitej jest nominowanie sędziów, każdego kolejnego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej - rozpoczął Karol Nawrocki.

Prezydent przekazał następnie, że trwająca "dyskusja o neosędziach i paleosędziach" ma wyłącznie charakter publicystyczny i do tej pory niszczyła ustrój Polski.

- Niszczenie porządku konstytucyjno-prawnego dotyka dzisiaj życia naszych obywateli, zwykłych ludzi, którzy nie mogą otrzymać sprawiedliwego wyroku - mówił.

Prezydent Karol Nawrocki odmówił nominacji 46 sędziów

Prezydent w dalszej części swojego przemówienia podkreślił, że "każdy sędzia nominowany przez Prezydenta RP jest sędzią RP". Następnie ogłosił, że odmawia nominacji 46 sędziów.

- Prerogatywą prezydenta jest nominowanie, ale może on także tych nominacji odmówić. Korzystam dziś z tego prawa - odmawiam nominacji 46 sędziów. To już nie tylko słowny sygnał, ale konkretna decyzja - kontynuował.

Zdaniem Karola Nawrockiego to minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zachęca sędziów do kwestionowania porządku konstytucyjno-prawnego w Polsce.

- Nie będę dawał nominacji, awansów tym sędziom, którzy kwestionują porządek konstytucyjno-prawny Rzeczpospolitej; tym sędziom, którzy słuchają złych podszeptów ministra sprawiedliwości - dodał prezydent.

Rozwiń

Prezydent: Jestem uczciwy w wypełnianiu deklaracji

Karol Nawrocki podkreślił także, że jest "uczciwy w wypełnianiu" swojej wcześniejszej deklaracji. Przypomnijmy, że już podczas swojego zaprzysiężenia 6 sierpniu wspominał o kwestii polskiego sądownictwa.

- Minęły trzy miesiące od moich słów i od przestrzegania sędziów Rzeczpospolitej, żeby nie ulegali wariactwom, które wyprawia pan minister sprawiedliwości. Dzisiaj już to nie są tylko słowa, tylko konkretne decyzje, a więc odsyłamy nominacje sędziowskie - podkreślił

Prezydent przekazał, że "przez najbliższe pięć lat żaden sędzia, który kwestionuje konstytucyjne uprawnienia prezydenta, polską konstytucję, polski system prawny nie może liczyć na nominację".

Karol Nawrocki odmówił nominacji sędziowskich. Szłapka komentuje

Głos w tej sprawie zabrał rzecznik rządu Adam Szłapka. Podczas środowej konferencji prasowej stwierdził on, że "oświadczenie prezydenta o odmowie nominacji 46 sędziów świadczy o próbie uzurpacji uprawnień".

- Sędziowie mają prawo do tego, aby w formie orzeczenia kwestionować status innych sędziów. To, co powiedział pan prezydent, jest próbą zakwestionowania konstytucyjnych zasad niezawisłości sędziów i sądów - dodał.

Szłapka zaznaczył także, że "władza sądownicza musi być w Polsce niezależna od innych władz". - Sędziowie są niezawiśli, sądy są niezależne i próba kwestionowania tego jest po prostu uzurpacją i próbą podważenia wymiaru sprawiedliwości w Polsce i pogłębianiem chaosu, który został nam zafundowany przez ministra Zbigniewa Ziobrę, poprzednią większość parlamentarną i prezydenta Andrzeja Dudę - kontynuował.

Prof. Sławomir Sowiński o Obajtku i Ziobrze: Nie samymi igrzyskami żyją wyborcy Polsat News