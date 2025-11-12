"Nieprawdopodobna" decyzja Nawrockiego. Profesor Zoll jednoznacznie
- To co robi prezydent, jest absolutnie poza prawem. To łamanie konstytucji - mówi Interii prof. Andrzej Zoll, komentując decyzję Karola Nawrockiego, który odmówił nominowania 46 sędziów. - Prezydent nie może podjąć takiej decyzji, bo nie ma takich kompetencji - ocenia wprost były prezes Trybunału Konstytucyjnego. Z tą opinią nie zgadza się Andrzej Duda.
Karol Nawrocki odmówił nominacji 46 sędziów. - Prerogatywą prezydenta jest nominowanie, ale może on także tych nominacji odmówić. Korzystam dziś z tego prawa - odmawiam nominacji 46 sędziów. To już nie tylko słowny sygnał, ale konkretna decyzja - powiedział w środę prezydent.
Prof. Andrzej Zoll, były prezes Trybunału Konstytucyjnego w rozmowie z Interią decyzję Karola Nawrockiego nazywa "nieprawdopodobną" i "wyjątkowo niebezpieczną".
- Nie wiem, jakie są podstawy prawne do tego, co robi prezydent. To jest absolutnie poza prawem - mówi.
Karol Nawrocki odmawia nominacji sędziów. Prof. Zoll dla Interii: Łamanie konstytucji
- Prezydent przyjmuje, że ma kompetencje w podejmowaniu administracyjnej decyzji co do powołania oficerów czy teraz powołania sędziów. To nie jest decyzja administracyjna, to jest prerogatywa prezydenta, ale mająca charakter pewnej uroczystości. To jest formalna sprawa, w której chodzi o podkreślenie charakteru otrzymania takiej nominacji - wskazuje prof. Zoll.
Jak uważa były prezes Trybunału Konstytucyjnego, głowa państwa może zwrócić się do Krajowej Rady Sądownictwa o rozważenie jeszcze raz wniosku o powołanie, ale nie może podjąć decyzji, że nie powołuje sędziów.
- Prezydent nie ma takiej kompetencji. To jest po prostu łamanie konstytucji - podkreśla prof. Andrzej Zoll w komentarzu dla Interii.
Prezydent mówi o perspektywie pięciu lat. Prof. Zoll: Absolutny precedens
Prezydent uważa, że ma prawo odmówić nominacji,. Powołał się na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 2012 roku, które - jak stwierdził - rozstrzyga o tym.
Karol Nawrocki ogłaszając swoja decyzję, zapowiedział też, że "przez najbliższe pięć lat żaden sędzia, który kwestionuje konstytucyjne uprawnienia prezydenta, polską konstytucję i polski system prawny nie może liczyć na nominację sędziowską i awans". Zdaniem prezydenta, to obecny minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zachęca sędziów do kwestionowania porządku konstytucyjno-prawnego w Polsce.
- Prezydent zaczyna sobie przypisywać kompetencje, których po prostu nie ma. W Polsce nie ma systemu prezydenckiego - podkreśla prof. Andrzej Zoll.
Pytany przez Interię, co z sędziami, którym głowa państwa odmówiła nominacji i czy przed nami pat w sądownictwie, stwierdza, że trudno o jednoznaczną odpowiedź. - Nie znajduję środka prawnego, który mógłby stanowić podstawę reakcji w takiej sytuacji - stwierdza prof. Zoll. I podkreśla, że decyzja prezydenta to absolutny precedens.
Andrzej Duda: Prof. Zoll mija się z prawdą
Do opinii prof. Andrzeja Zolla odniósł się na platformie X poprzedni prezydent Andrzej Duda. W jego ocenie były prezes Trybunału "mija się z prawdą i manipuluje normami Konstytucji".
"Nominowanie sędziów to prerogatywa Prezydenta RP. Prezydent ją wykonuje albo poprzez akt nominacji i odebranie ślubowania albo poprzez odmowę nominacji. To nie jest żadna decyzja administracyjna. To po prostu akt władczy Prezydenta RP" - przekonuje Duda.
Rzecznik rządu: Próba uzurpacji uprawnień
Do sprawy odniósł się rzecznik rządu Adam Szłapka. - Oświadczenie prezydenta Karola Nawrockiego o odmowie nominacji 46 sędziów świadczy o próbie uzurpacji uprawnień - powiedział. Dodając, że jest to "próba podważenia wymiaru sprawiedliwości w Polsce i pogłębienie chaosu, który został zafundowany przez pana ministra Zbigniewa Ziobro, poprzednią większość parlamentarną i pana prezydenta Andrzeja Dudę".
- Sędziowie mają prawo do tego - i są na to orzeczenia zarówno polskich sądów jak i europejskich - żeby w formie orzeczenia kwestionować status innych sędziów. Są na to orzeczenia Trybunałów Europejskich, są na to orzeczenia polskich sądów. Więc to, co powiedział pan prezydent w swoim oświadczeniu, de facto jest próbą zakwestionowania konstytucyjnych zasad niezawisłości sędziów i niezależności sądów - stwierdził Adam Szłapka.