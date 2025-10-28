W skrócie Prezydent Karol Nawrocki skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie rozporządzenia ministra Waldemara Żurka dotyczącego przydziału spraw sędziom.

Według prezydenta rozporządzenie narusza szereg przepisów Konstytucji RP, a szef KPRP złożył też zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez ministra Żurka.

Wątpliwości wzbudziło m.in. podpisanie dokumentu bez wymaganych opinii Krajowej Rady Sądownictwa i innych instytucji.

Szef KPRP Zbigniew Bogucki na konferencji prasowej poinformował, że we wtorek do Trybunału Konstytucyjnego został skierowany wniosek prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie tego rozporządzenia ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.

Chodzi o rozporządzenie nowelizujące Regulamin urzędowania sądów powszechnych, które odnosi się m.in. do kwestii funkcjonowania systemu losowego przydziału spraw sędziom (SLPS).

Nawrocki z wnioskiem do TK. Chodzi o rozporządzenie Żurka

Uzasadniając wniosek, prezydencki minister ocenił, że szef MS "w sposób absolutnie bezprawny próbuje poprzez rozporządzenie zmieniać ustawę" i Trybunał powinien sprawdzić, czy akt ten jest zgodny z Konstytucją RP.

- W ocenie pana prezydenta Nawrockiego to rozporządzenie narusza szereg przepisów ustawy zasadniczej - wskazał, dodając, że "minister Żurek ma rozmach".

Jak zauważył, nie chodzi o jeden przepis konstytucji, a o szereg przepisów, które rozporządzenie "bezprawnie łamie". Jak dodał, w ocenie prezydenta, rozporządzenie to próba wskazywania "politycznym palcem" władzy wykonawczej sędziów, mających orzekać w danym procesie.

Rozporządzenie ministra Żurka ws. sędziów. Bogucki: Do prokuratury złożono zawiadomienie

Bogucki przekazał ponadto, że - jako szef prezydenckiej kancelarii - w następstwie tego wniosku podjął kolejny krok: w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie złożone we wtorek zostało zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez szefa MS przestępstwa z artykułu 231 par. 1 Kodeksu Karnego. Artykuł ten dotyczy przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego.

- Zobaczymy, czy prokuratura jest niezależna, czy podejmie to postępowanie, czy będzie prowadzić to postępowanie - stwierdził prezydencki minister.

Przytoczył również fragment zawiadomienia, które mówi m.in. o tym, że Żurek podpisał rozporządzenie zmieniające Regulamin urzędowania sądów powszechnych "bez uprzedniego zasięgnięcia wymaganej opinii (...) Krajowej Rady Sądownictwa" oraz "pomimo opinii Rządowego Centrum Legislacji z dnia 16 sierpnia 2025 roku oraz opinii Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 12 września 2025 roku, a także pisemnych opinii przedstawicieli środowisk sędziowskich i prawniczych".

