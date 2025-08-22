W skrócie Na polu kukurydzy pod Osinami eksplodował dron, który nie został wykryty przez radary i według ministra obrony może być rosyjskim sprzętem.

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte oraz ministerstwo obrony Litwy zareagowali na incydent, podkreślając ścisły monitoring i podjęcie środków ostrożności przez państwa członkowskie.

Lubelska prokuratura bada sprawę, jednak rozpoznanie modelu i pochodzenia drona jest utrudnione z powodu zniszczeń, choć na jednym z fragmentów znaleziono napisy prawdopodobnie w języku koreańskim.

W nocy z wtorku na środę pod Osinami na Lubelszczyźnie niewychwycony wcześniej przez radary latający obiekt spadł na pole kukurydzy i eksplodował. Według szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza jest to rosyjski dron.

Dron eksplodował w Osinach. Jest reakcja szefa NATO

Do incydentu odniósł się w piątek sekretarz generalny NATO Mark Rutte podczas wspólnej konferencji prasowej w Kijowie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.

- Współpracujemy bardzo blisko z naszymi kolegami z Polski, nie ujawniając szczegółów, ale rzeczywiście powinni oni w jakiś sposób odpowiedzieć na ten ostatni incydent - przekazał.

Szef Sojuszu zaznaczył, że państwa członkowskie ściśle monitorują rozwój wydarzeń. - Dlatego uważnie to obserwujemy, proszę nie mieć wątpliwości co do tego - zastrzegł.

Wcześniej na rozbicie się drona w Polsce zareagowało również ministerstwo obrony Litwy, które zdecydowało o wprowadzeniu strefy zakazu lotów w pobliżu granicy z Białorusią do 1 października.

Wybuch drona w Osinach. Najnowsze ustalenia prokuratury

Na miejscu wybuchu drona wciąż pracuje lubelska prokuratura. Jak na razie śledczy nie potwierdzili, że bezzałogowiec to rosyjska wersja Shaheda.

Rzecznik tamtejszej prokuratury - Grzegorz Trusiewicz poinformował w środę, że maszyna jest zbyt zniszczona, by ustalić jej model oraz kraj pochodzenia.

Jednak na największym zachowanym elemencie będącym częścią silnika ujawniono napisy prawdopodobnie w języku koreańskim.

- Szczątki tego drona wskazują na to, że jest to duży dron wojskowy. Natomiast dopiero zebranie wszystkich jego elementów i przekazanie go biegłym pozwoli nam na ustalenie jego rozmiaru, wagi, masy tego materiału wybuchowego i co to naprawdę było - wyjaśnił.

