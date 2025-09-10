Uruchomiono artykuł 4. NATO. Potwierdzenie z rządu

Po godz. 13 rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował w rozmowie z Polsat News, że NATO uruchomiło artykuł 4. Paktu Północnoatlantyckiego.

Czym jest artykuł 4. NATO?

Artykuł ten stanowi, że państwa członkowskie NATO będą się wspólnie konsultować za każdym razem, gdy jedna z nich uzna, że zagrożona jest jej integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo.

Jest to mechanizm dyplomatyczny, który pozwala na omówienie i wspólne przeciwdziałanie zagrożeniom, nie implikuje jednak bezpośredniej pomocy wojskowej, która jest domeną artykułu 5.

W historii Sojuszu Północnoatlantyckiego, od 1949 roku, na artykuł 4. powołano się siedem razy. Polska uczyniła to w 2022 roku, wraz z grupą sojuszników, w związku z pełnoskalową agresją Rosji na Ukrainę, a także wcześniej, w 2014 roku, w związku z wywołanym przez Rosję kryzysem na Krymie i w Donbasie.

Polska uruchamia art. 4. NATO. Premier: To dopiero początek

Wcześniej premier Donald Tusk informował, że w sprawie uruchomienia artykułu Polska konsultowała się z państwami sojuszniczymi. Zaznaczył, że decyzja była "wspólną rekomendacją i wspólną decyzją" jego i prezydenta Karola Nawrockiego.

Jak dodał premier, art. 4. NATO "to dopiero początek". - Będziemy oczekiwali w czasie konsultacji zdecydowanie większego wsparcia. To konfrontacja, którą Rosja wypowiedziała wolnemu światu - zaznaczył szef rządu.

- Jesteśmy gotowi bronić każdego centymetra NATO - powiedział sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Dodał, że jest pod wrażeniem działań sił Sojuszu w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.

Rutte zaznaczył, że to jedynie podkreśli wagę NATO i że należy inwestować więcej w obronność oraz zwiększyć produkcję sprzętu. - Rosja cały czas prowadzi niebezpieczną agresję wobec Ukrainy. Sojusznicy są zdeterminowani, by zwiększyć wsparcie w obliczu takiej eskalacji konfliktu - tłumaczył Rutte.

