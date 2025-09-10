Źródło w NATO o rosyjskich dronach nad Polską. "Celowe wtargnięcie"

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Aktualizacja

Wstępne dane wskazują, że incydent w Polsce był celowym wtargnięciem rosyjskich dronów - przekazała agencja Reutera, powołując się na informacje z NATO. Jednocześnie Sojusz Północnoatlantycki "nie traktuje wtargnięcia rosyjskich dronów na terytorium Polski jako ataku". W wykryciu rosyjskich dronów brały udział również dwa niemieckie systemy obrony powietrznej Patriot.

Źródło w NATO o rosyjskich dronach nad Polską. "Celowe wtargnięcie" (zdj. ilustracyjne)
Źródło w NATO o rosyjskich dronach nad Polską. "Celowe wtargnięcie" (zdj. ilustracyjne)Bartosz KrupaEast News

  • Wstępne dane NATO sugerują celowe wtargnięcie rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną, jednak Sojusz nie uznaje tego za atak.
  • W operacji wykrywania i zwalczania dronów uczestniczyły polskie i sojusznicze samoloty, w tym F-16, F-35, AWACS oraz niemieckie systemy Patriot.
  • Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert w siedmiu województwach, a mieszkańców proszono o zgłaszanie przypadków zauważenia dronów.
Źródło w NATO przekazało agencji Reuters, że "wstępne dane wskazują, że incydent w Polsce był celowym wtargnięciem rosyjskich dronów".

Dodano również, iż nie traktuje się "wtargnięcia rosyjskich dronów na terytorium Polski jako ataku".

"W operacji w związku z wtargnięciem rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną wzięły udział polskie F-16, holenderskie F-35, włoskie samoloty AWACS" - informuje agencja. Dodano, że pierwszy raz, kiedy samoloty NATO walczyły z potencjalnym zagrożeniem w przestrzeni powietrznej Sojuszu.

    W wykryciu rosyjskich dronów brały udział również dwa niemieckie systemy obrony powietrznej Patriot rozmieszczone w Polsce - poinformowało w środę agencję Reutera źródło w służbach bezpieczeństwa.

    Rosyjskie drony w Polsce. Obrona powietrzna NATO zadziałała

    AFP donosi, że "obrona powietrzna NATO pomogła w przeciwdziałaniu dronom, które w nocy wtargnęły w przestrzeń powietrzną Polski, a szef sojuszu Mark Rutte pozostaje w kontakcie z Warszawą, poinformowała w środę rzeczniczka NATO"

    "Wiele dronów wkroczyło w nocy do polskiej przestrzeni powietrznej i napotkało na opór polskiej i natowskiej obrony powietrznej. Sekretarz Generalny NATO jest w kontakcie z polskimi władzami, a NATO prowadzi z Polską ścisłe konsultacje" - napisała rzeczniczka Allison Hart w X.

    Hart zapewniła, że ambasadorzy NATO zaplanowali spotkanie, na którym "będą dyskutować o tym, jak NATO zareagowało na drony, które w nocy wleciały do Polski".

    Zestrzelono rosyjskie drony w Polsce. szefowa PE: Polska ma pełne prawo bronić się

    Na doniesienia o rosyjskich zestrzeleniu rosyjskich dronów w Polsce zareagowała w środę rano w Parlamencie Europejskim w Strasburgu szefowa tej instytucji Roberta Metsola.

      - Czekamy na informacje o tym, co się wydarzyło. Znamy oświadczenia polskiego rządu i polskiego premiera. Polska ma pełne prawo bronić się przed jakimkolwiek atakiem - powiedziała Metsola.

      Jak podkreśliła, Polska należy nie tylko do UE, ale też do NATO.

      Rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną. MON użyło uzbrojenia

      W nocy z wtorku na środę wielokrotnie naruszono polską przestrzeń powietrzną przez rosyjskie drony.

      Wojsko zareagowało, używając uzbrojenia do zestrzelenia obiektów, a wszystkie służby zostały postawione w stan najwyższej gotowości.

      Szef rządu Donald Tusk przekazał, że jest w stałym kontakcie z prezydentem Karolem Nawrockim i ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz odebrał meldunek od dowódcy operacyjnego gen. Macieja Klisza.

        Po godz. 8.00 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało, że zakończyło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa związane z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej. Wojsko pozostaje w gotowości.

        Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w środę alert dla siedmiu województw (lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i małopolskiego) w związku z nocnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej.

        RCB zaapelowało o informowanie służb o dronach i miejscach ich upadku. "Zachowaj spokój" - zaleca mieszkańcom RCB.

