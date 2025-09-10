W skrócie Wstępne dane NATO sugerują celowe wtargnięcie rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną, jednak Sojusz nie uznaje tego za atak.

W operacji wykrywania i zwalczania dronów uczestniczyły polskie i sojusznicze samoloty, w tym F-16, F-35, AWACS oraz niemieckie systemy Patriot.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert w siedmiu województwach, a mieszkańców proszono o zgłaszanie przypadków zauważenia dronów.

Źródło w NATO przekazało agencji Reuters, że "wstępne dane wskazują, że incydent w Polsce był celowym wtargnięciem rosyjskich dronów".

Dodano również, iż nie traktuje się "wtargnięcia rosyjskich dronów na terytorium Polski jako ataku".

"W operacji w związku z wtargnięciem rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną wzięły udział polskie F-16, holenderskie F-35, włoskie samoloty AWACS" - informuje agencja. Dodano, że pierwszy raz, kiedy samoloty NATO walczyły z potencjalnym zagrożeniem w przestrzeni powietrznej Sojuszu.

W wykryciu rosyjskich dronów brały udział również dwa niemieckie systemy obrony powietrznej Patriot rozmieszczone w Polsce - poinformowało w środę agencję Reutera źródło w służbach bezpieczeństwa.

Rosyjskie drony w Polsce. Obrona powietrzna NATO zadziałała

AFP donosi, że "obrona powietrzna NATO pomogła w przeciwdziałaniu dronom, które w nocy wtargnęły w przestrzeń powietrzną Polski, a szef sojuszu Mark Rutte pozostaje w kontakcie z Warszawą, poinformowała w środę rzeczniczka NATO"

"Wiele dronów wkroczyło w nocy do polskiej przestrzeni powietrznej i napotkało na opór polskiej i natowskiej obrony powietrznej. Sekretarz Generalny NATO jest w kontakcie z polskimi władzami, a NATO prowadzi z Polską ścisłe konsultacje" - napisała rzeczniczka Allison Hart w X.

Hart zapewniła, że ambasadorzy NATO zaplanowali spotkanie, na którym "będą dyskutować o tym, jak NATO zareagowało na drony, które w nocy wleciały do Polski".

Zestrzelono rosyjskie drony w Polsce. szefowa PE: Polska ma pełne prawo bronić się

Na doniesienia o rosyjskich zestrzeleniu rosyjskich dronów w Polsce zareagowała w środę rano w Parlamencie Europejskim w Strasburgu szefowa tej instytucji Roberta Metsola.

- Czekamy na informacje o tym, co się wydarzyło. Znamy oświadczenia polskiego rządu i polskiego premiera. Polska ma pełne prawo bronić się przed jakimkolwiek atakiem - powiedziała Metsola.

Jak podkreśliła, Polska należy nie tylko do UE, ale też do NATO.

Rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną. MON użyło uzbrojenia

W nocy z wtorku na środę wielokrotnie naruszono polską przestrzeń powietrzną przez rosyjskie drony.

Wojsko zareagowało, używając uzbrojenia do zestrzelenia obiektów, a wszystkie służby zostały postawione w stan najwyższej gotowości.

Szef rządu Donald Tusk przekazał, że jest w stałym kontakcie z prezydentem Karolem Nawrockim i ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz odebrał meldunek od dowódcy operacyjnego gen. Macieja Klisza.

Po godz. 8.00 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało, że zakończyło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa związane z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej. Wojsko pozostaje w gotowości.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w środę alert dla siedmiu województw (lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i małopolskiego) w związku z nocnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej.

RCB zaapelowało o informowanie służb o dronach i miejscach ich upadku. "Zachowaj spokój" - zaleca mieszkańcom RCB.

