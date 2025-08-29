Nagranie "Slaba" pojawiło się przed tragedią. Ćwiczył do jednego z lotów

W skrócie Major Maciej "Slab" Krakowian, pilot F-16, zginął w katastrofie podczas przygotowań do Radom Air Show.

Wcześniej opublikowano nagranie, na którym pilot ćwiczy manewry do jednego ze swoich lotów.

Władze i służby podjęły działania na miejscu wypadku, a loty z i do Radomia zostały przeniesione do Warszawy.

We wpisie zachęcano przy tym do obejrzenia rundy zapoznawczej przelotu samolotu F-16 nad Radomiem, którą zaplanowano na godz. 19 w czwartek. Do nagrania dołączono również kilka zdjęć przedstawiających pilota oraz jego zespół.

"Slab" przygotowywał się do lotu. Opublikowano nagranie

Na nagraniu widać, jak "Slab" w pełnym skupieniu ćwiczył manewry na płycie lotniska. Nie jest jednak jasne, czy zamieszczony fragment pochodzi z lotów poprzedzających Radom Air Show.

"Dziś mamy potrójne powody do świętowania! 1. Święto Lotnictwa Polskiego - dzień dumy, tradycji i pasji, które łączą wszystkich ludzi nieba. 2. Premiera filmu 'Dekada Tygrysa' - już dziś o 20:00 na kanale YouTube [Polska Zbrojna]. Usiądźcie wygodnie z popcornem i przeżyjmy wspólnie minioną dekadę pokazów naszego Tygrysa. 3. Radom Air Show coraz bliżej - a już dziś o 19:00 nasz Tygrys zrobi rundę zapoznawczą nad Radomiem" - napisano wówczas we wpisie.

Podczas wykonywania czwartkowego lotu samolotem F-16 doszło niestety do katastrofy. Maszyna uderzyła w ziemię, a pilot nie przeżył wypadku. Jak mówił "Slab" na ostatniej konferencji prasowej, pokazy Air Show to nie tylko to, co widzimy w powietrzu.

- To również spotkania, rozmowy i wspólne budowanie wspólnoty wokół pasji lotniczej. Zależy nam na tym, żeby każdy widz, niezależnie od tego, czy będzie to dziecko, które marzy o lataniu, czy też doświadczony pasjonat, mógł poczuć to, czego my doświadczamy każdego dnia - powiedział.

Katastrofa F-16. Nie żyje major Maciej "Slab" Krakowian

Niedługo po zdarzeniu na miejscu pojawili się szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i dowódca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych generał broni Marek Sokołowski. Obydwaj pojawili się przed kamerami, by przekazać najnowsze informacje z miejsca katastrofy.

- Dzisiaj (w czwartek - red.) w Radomiu, podczas przygotowań do Air Show, po godzinie 19 doszło do wypadku lotniczego, w wyniku którego śmierć poniósł major pilot Maciej Krakowian. Chciałem wszystkim, rodzinie, przyjaciołom, złożyć wyrazy największego współczucia. Chciałbym tym wszystkim, którzy znali naszego pilota, przekazać kondolencje - mówił szef resortu obrony.

Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że premier i prezydent są "na bieżąco informowani" o sytuacji na miejscu. - Nikt inny nie odniósł obrażeń. Na miejscu działają wszystkie służby, trwają prace zabezpieczające - stwierdził lider PSL.

Tuż przed północną rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski w rozmowie z PAP potwierdził, że wszystkie piątkowe rejsy z i do Radomia zostaną przeniesione na stołeczne lotnisko.

- Jutrzejsze rejsy PLL LOT do Radomia i z Radomia zostaną wykonane z Lotniska Chopina w Warszawie. W kontakcie z pasażerami jest nasze call center - wszystkim Pasażerom zapewnimy transport do i z lotniska. Składając wyrazy współczucia rodzinie i bliskim bardzo dziękujemy za zrozumienie tej wyjątkowej sytuacji - mówił.

