Katastrofa F-16 w Radomiu. Nie żyje mjr pilot Maciej "Slab" Krakowian

W katastrofie samolotu F-16, do którego doszło w trakcie przygotowań do pokazu lotniczego w Radomiu, zginął pilot major Maciej "Slab" Krakowian. To jeden z najbardziej doświadczonych i utytułowanych pilotów w Siłach Powietrznych RP. Lider F-16 Tiger Demo Team Poland.

Do katastrofy samolotu F-16 doszło wczesnym wieczorem, kiedy odbywały się ćwiczenia przed pokazami lotniczymi Air SHOW w Radomiu, które zaplanowane są na 30 i 31 sierpnia.

Informacja o śmierci pilota opublikowana została na profilu społecznościowym Wojskowego Centrum Rekrutacji we Wrocławiu.

"W dzisiejszej katastrofie F-16 Tiger Demo Team w Radomiu zginął pilot mjr Maciej "Slab" Krakowian. Nie ma słów, aby wyrazić jak ogromna jest to tragedia. Cześć Jego Pamięci!" - napisano.

    Specjalne pożegnanie majora Macieja Krakowiana pojawiło się także na oficjalnym profilu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

    "Historia polskich skrzydeł to ciągłość pokoleń: od zwycięstwa Żwirki i Wigury w 1932 roku, przez obrońców nieba w 1939 i lotników Bitwy o Anglię, po pilotów, którzy w czasach pokoju budowali nowoczesne Siły Powietrzne. Major Krakowian był spadkobiercą tej tradycji - łączył rzemiosło najwyższej próby z etosem służby. Jego pokazami zachwycały się tysiące, a niedawna nagroda "As the Crow Flies" na RIAT 2025 była tylko jednym z widocznych znaków uznania, jakie zyskał zarówno w kraju, jak i wśród międzynarodowej społeczności lotniczej" - napisano.

    "To niepowetowana strata dla całej rodziny lotniczej. Choć brakuje słów, by oddać ciężar tego ciosu, chcemy wyrazić naszą najgłębszą solidarność w żałobie. Żegnaj, Mistrzu. Twoje loty pozostaną w naszej pamięci jako symbol doskonałości, pasji i poświęcenia - tej samej, która od dziesięcioleci wyznacza standard polskiego lotnictwa" - dodano.

    Kim był Maciej "Slab" Krakowian?

    Maciej Krakowian swoją przygodę z lotnictwem rozpoczynał w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, nazywanej "Szkołą Orląt". Po jej ukończeniu służył jako pilot samolotów szkolno-treningowych.

    W związku z talentem i zaangażowaniem w doskonalenie umiejętności latania zdecydowano o skierowaniu go na prestiżowe szkolenie na samoloty myśliwskie F-16 Fighting Falcon w Stanach Zjednoczonych. W jego trakcie zdobył uprawnienia pilota-instruktora, co pozwoliło mu na prowadzenie szkoleń kolejnych pokoleń polskich pilotów F-16.

      Po powrocie z USA major Krakowian został przydzielony do 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach. Jest to główna baza operacyjna polskich F-16. Jako doświadczony pilot "Slab" zaangażowany był m.in. w misje NATO Air Policing, chroniąc przestrzeń powietrzną Sojuszu Północnoatlantyckiego.

      Maciej "Slab" Krakowian. Lider F-16 Tiger Demo Team Poland

      Największą popularność w świecie lotnictwa mjr Krakowian zdobył jako pilot pokazowy i lider zespołu F-16 Tiger Demo Team Poland. Zespół został stworzony w 2015 roku, a jego celem jest prezentacja niezwykłych umiejętności samolotu F-16, w połączeniu z umiejętnościami polskich pilotów wojskowych.

      Pod jego dowództwem F-16 Tiger Demo Team Poland zdobył liczne nagrody i wyróżnienia na międzynarodowych pokazach lotniczych, w tym za najlepsze pokazy solowe.

