Rano kierowcom w wielu miejscach mogła dawać się we znaki gęsta mgła. Było też zimno w różnych regionach. O godz. 8:00 w Kozienicach zanotowano mróz na poziomie -5,6 st. C - wynika z pomiarów udostępnionych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W ciągu dnia temperatury będą jednak dodatnie.

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

Po ciężkim poranku większa poprawa. Najcieplej w dolinach

Wtorek będzie bardziej pogodny od wcześniejszych dni, choć w centrum, na północy i północnym wschodzie zrobi się bardziej pochmurnie. Będzie jednak sucho i bez opadów.

Pierwsze godziny dnia mogą być wymagające przede wszystkim z powodu mgieł ograniczających widzialność do 200, a na południu w dolinie Wisły do 100 metrów. Lokalnie są to mgły osadzające szadź i sprawiające, że na niektórych drogach i chodnikach może być ślisko. Miejscami mgły utrzymają się dłużej, choć nie będą tak gęste - ograniczą widzialność do 500 metrów.

Rozwiń

Po chłodniejszym poranku dzień będzie dość ciepły jak na tę porę roku. Termometry pokażą od 2 do 7 stopni. Na terenach podgórskich, które zwykle są najchłodniejszym rejonem kraju, tym razem może być najcieplej: do 8-9 stopni Celsjusza. Może się tak stać za sprawą wiatru fenowego, który doprowadzi do krótkotrwałego ocieplenia w dolinach. Tam możemy się spodziewać najwyższych dodatnich anomalii temperatur.

Na południu Polski w ciągu dnia anomalie temperatur mogą być największe WXCharts materiał zewnętrzny

W większości Polski wiatr będzie słaby i umiarkowany, choć na południowych krańcach Podkarpacia porywy mogą osiągać do 55 km/h, a wysoko w Karpatach do 70 km/h.

Pogoda zmieni się w całym kraju. W większości na lepsze

Na terenach, w których pojawią się mgły, rano warunki będą niekorzystne. Sytuacja poprawi się w ciągu dnia, kiedy w niemal całej Polsce pogoda będzie już korzystnie wpływać na nasz organizm, a wieczorem będzie obojętna.

Z powodu mgieł rano warunki będą niekorzystne, jednak w ciągu dnia w praktycznie całym kraju wyraźnie się poprawią IMGW materiał zewnętrzny

Tam, gdzie mgły utrzymają się dłużej oraz pojawi się więcej chmur, czyli przede wszystkim w rejonie Małopolski i na Kielecczyźnie musimy się liczyć z niekorzystnymi warunkami.

-----

Szef Kancelarii Sejmu w ''Gościu Wydarzeń'' o ustawach prezydenta: Nikt ich nie zamraża. Będziemy je oceniać Polsat News Polsat News