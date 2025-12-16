Pogoda szykuje niespodziankę. Zaskakujące temperatury blisko gór

Jakub Wojciechowski

Wtorek będzie wymagający od samego początku. Miejscami z powodu gęstej mgły widzialność sięgała maksymalnie 100 metrów. Możliwe, że lokalnie to zjawisko utrzyma się dłużej. Poranek był mroźny, jednak w ciągu dnia temperatury wszędzie będą dodatnie. Najcieplej zrobi się na terenach podgórskich, gdzie temperatury zbliżą się do progu 10 stopni.

Most pokryty mgłą nad rzeką, na którego tle widoczna jest mapa Polski z oznaczeniem temperatur w różnych miastach.
Wtorkowy poranek okazał się mglisty oraz mroźny w wielu miejscach Polski. W ciągu dnia będzie wyraźnie cieplejPAP/Maciej Kulczyński/IMGWmateriał zewnętrzny

Rano kierowcom w wielu miejscach mogła dawać się we znaki gęsta mgła. Było też zimno w różnych regionach. O godz. 8:00 w Kozienicach zanotowano mróz na poziomie -5,6 st. C - wynika z pomiarów udostępnionych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W ciągu dnia temperatury będą jednak dodatnie.

Po ciężkim poranku większa poprawa. Najcieplej w dolinach

Wtorek będzie bardziej pogodny od wcześniejszych dni, choć w centrum, na północy i północnym wschodzie zrobi się bardziej pochmurnie. Będzie jednak sucho i bez opadów.

Pierwsze godziny dnia mogą być wymagające przede wszystkim z powodu mgieł ograniczających widzialność do 200, a na południu w dolinie Wisły do 100 metrów. Lokalnie są to mgły osadzające szadź i sprawiające, że na niektórych drogach i chodnikach może być ślisko. Miejscami mgły utrzymają się dłużej, choć nie będą tak gęste - ograniczą widzialność do 500 metrów.

Po chłodniejszym poranku dzień będzie dość ciepły jak na tę porę roku. Termometry pokażą od 2 do 7 stopni. Na terenach podgórskich, które zwykle są najchłodniejszym rejonem kraju, tym razem może być najcieplej: do 8-9 stopni Celsjusza. Może się tak stać za sprawą wiatru fenowego, który doprowadzi do krótkotrwałego ocieplenia w dolinach. Tam możemy się spodziewać najwyższych dodatnich anomalii temperatur.

Kolorowa mapa obrazująca anomalie temperatur w Europie, z wyraźną przewagą czerwieni i ciemnych odcieni nad środkową oraz wschodnią Europą, wskazując na znaczne podwyższenie temperatur; zachodnia część kontynentu wykazuje strefy niebieskie sygnalizując...
Na południu Polski w ciągu dnia anomalie temperatur mogą być największeWXChartsmateriał zewnętrzny

W większości Polski wiatr będzie słaby i umiarkowany, choć na południowych krańcach Podkarpacia porywy mogą osiągać do 55 km/h, a wysoko w Karpatach do 70 km/h.

    Pogoda zmieni się w całym kraju. W większości na lepsze

    Na terenach, w których pojawią się mgły, rano warunki będą niekorzystne. Sytuacja poprawi się w ciągu dnia, kiedy w niemal całej Polsce pogoda będzie już korzystnie wpływać na nasz organizm, a wieczorem będzie obojętna.

    Mapa Polski z oznaczeniem biometeorologicznych warunków pogodowych na dzień 16 grudnia 2025 roku, z dominacją korzystnych warunków na większości obszaru i jednym niewielkim regionem na południu kraju, gdzie warunki są niekorzystne.
    Z powodu mgieł rano warunki będą niekorzystne, jednak w ciągu dnia w praktycznie całym kraju wyraźnie się poprawiąIMGW materiał zewnętrzny

    Tam, gdzie mgły utrzymają się dłużej oraz pojawi się więcej chmur, czyli przede wszystkim w rejonie Małopolski i na Kielecczyźnie musimy się liczyć z niekorzystnymi warunkami.

