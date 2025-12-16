W skrócie Podczas wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Berlinie doszło do poważnej awarii sieci internetowej w Bundestagu, co sparaliżowało dostęp do internetu i intranetu na kilka godzin.

Przyczyną problemu była przeciążeniowa usterka techniczna między centrami danych, choć początkowo pojawiły się obawy dotyczące ewentualnego cyberataku.

Sprawą zajmie się Federalny Urząd ds. Bezpieczeństwa Informacji.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Dwa dni rozmów w Berlinie między Ukrainą a Stanami Zjednoczonymi zakończyły się w poniedziałek po południu. Wieczorem tego samego dnia Wołodymyr Zełenski spotkał się z europejskimi liderami, aby omówić kwestię współpracy podczas i po zakończeniu wojny.

Jak dowiedziała się redakcja dziennika "Bild", również w poniedziałek na kilka godzin w siedzibie Bundestagu przerwane zostało połączenie internetowe. Do sieci informatycznej nie mogli się zalogować zarówno pracownicy struktur wojskowych, jak i parlamentarzyści.

- Mieliśmy poważną awarię od około godz. 14.30 - poinformował dziennikarzy rzecznik prasowy administracji Bundestagu.

Bundestag odcięty od internetu w dniu wizyty Zełenskiego

Pytani przez reporterów pracownicy urzędów parlamentarnych relacjonowali, że "połączenie internetowe zniknęło", a dostęp został zablokowany także do sieci intranet - wewnętrznej bazy wymiany danych. Jak przy tym wyjaśnili, nie było przerw w dostawie prądu.

Problem udało się rozwiązać po około trzech godzinach. Zespół IT przywrócił połączenie systemu z internetem, choć - jak podkreślił "Bild" - sprawa pozostaje alarmująca.

Późnym wieczorem, po naprawie awarii, przekazano informację o przyczynach problemów. Według rzecznika Bundestagu nie doszło do ataku hakerskiego, tylko wewnętrznej usterki technicznej.

"Czynnikiem wyzwalającym była sytuacja przeciążeniowa między dwoma centrami danych administracji Bundestagu" - wyjaśniono w liście do posłów i menadżerów IT grup parlamentarnych.

Awaria w Bundestagu pod lupą federalnego urzędu

Według "Bilda" policja na czas trwania usterki, a także jakiś czas po jej usunięciu, zdecydowała się zamknąć przejazd w pobliżu siedziby Bundestagu.

"Policja nie pozwoliła na przejazd nawet osobom do tego uprawnionym. Ulice wokół budynku, które zostały wcześniej zabezpieczone z powodu wizyty Zełenskiego, były całkowicie opustoszałe" - podał niemiecki dziennik.

Medium ustaliło, że przypadek ma zostać zbadany przez Federalny Urząd ds. Bezpieczeństwa Informacji. Centralny organ odpowiadający za cyberbezpieczeństwo w Niemczech ma ustalić dokładną przyczynę problemu.

Choć obecnie za oficjalny powód awarii w Bundestagu podaje się problemy wewnętrzne, sprawa wzbudziła uwagę mediów z uwagi na występujące w ostatnich miesiącach wzmożone ataki cyfrowe w krajach Unii Europejskiej.

Ataki hakerskie w Europie. Część wymierzona w urzędy

W październiku Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa poinformowała, że od lipca 2024 do czerwca 2025 roku dochodziło do licznych ataków hakerskich w różnych krajach Europy.

Do momentu publikacji raportu akcje wymierzone w funkcjonowanie urzędów stanowiły 38 proc. z prawie 5 tysięcy incydentów.

Także w Polsce dochodziło do ataków hakerskich. W poniedziałek minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przekazał na platformie X, że zidentyfikowano atak na Urząd Zamówień Publicznych. "Cyberprzestępcy uzyskali dostęp do skrzynek poczty elektronicznej pracowników UZP oraz KIO" - dodał.

Źródło: "Bild"

Szef Kancelarii Sejmu w ''Gościu Wydarzeń'' o ustawach prezydenta: Nikt ich nie zamraża. Będziemy je oceniać Polsat News Polsat News