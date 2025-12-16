W skrócie ABW zatrzymała studenta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego podejrzanego o przygotowywanie zamachu na jarmark świąteczny.

Student miał pozyskiwać wiedzę na temat materiałów wybuchowych i rozważać wejście do organizacji terrorystycznej.

Funkcjonariusze zabezpieczyli nośniki danych i przedmioty związane z islamem, a sąd zdecydował o tymczasowym areszcie.

Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński poinformował we wtorek na platformie X, że funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 19-letniego studenta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Mateusza W..

"30 listopada 2025 roku na terenie woj. łódzkiego i lubelskiego funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na podstawie art. 308 kpk, przeprowadzili w trybie niecierpiącym zwłoki czynności przeszukania, a następnie zatrzymali Mateusza W." - podała w oficjalnym komunikacie ABW.

Podczas konferencji prasowej Jacek Dobrzyński podkreślił, że to kolejna akcja ABW, która wykryła zagrożenie zanim doszło do tragedii.

- Na ten moment nie ma śladów rosyjskich powiązań, ale ten mężczyzna bardzo mocno zauroczył się islamem, zakochał się w terroryzmie i dążył do współpracy z Państwem Islamskim - powiedział rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych.

ABW zatrzymała studenta KUL. Podejrzenie o "przygotowywanie zamachu"

Jak przekazał Dobrzyński, mężczyzna jest podejrzewany o "przygotowywanie masowego zamachu na jednym z jarmarków świątecznych, którego planował dokonać z wykorzystaniem materiałów wybuchowych". Rzecznik nie chciał jednak wskazać, który kiermasz bożonarodzeniowy był celem zatrzymanego. Nie chciał też mówić o tym, na jakim etapie przygotowań do zamachu złapany został 19-latek.

Z informacji służb wynika, że student już wcześniej pozyskiwał wiedzę o sposobach samodzielnego wykonania materiałów, które miały posłużyć do przeprowadzenia aktu terrorystycznego.

"Planował również wstąpienie do organizacji terrorystycznej, aby uzyskać pomoc w zakresie realizacji zamierzonych działań. Celem przestępstwa było zastraszenie wielu osób, a także wsparcie Państwa Islamskiego" - czytamy w oświadczeniu rzecznika prasowego ministra koordynatora służb specjalnych.

Podczas przeprowadzonych czynności funkcjonariusze ABW zabezpieczyli nośniki danych oraz przedmioty związane z islamem. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące mężczyzna spędzi w areszcie.

Jacek Dobrzyński zaapelował do Polaków o "wzmożoną czujność przed świętami".

Student KUL planował zamach. "Sprawa ma charakter rozwojowy"

ABW przekazała, że wszczęte śledztwo zostało powierzone do prowadzenia Delegaturze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Szczecinie pod nadzorem Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie.

"Sprawa ma charakter rozwojowy" - dodał Dobrzyński.

