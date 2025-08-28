Katastrofa F-16 w Radomiu. Jest komunikat BBN
Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał z Szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego prof. Sławomirem Cenckiewiczem na temat tragedii w Radomiu - podało w komunikacie BBN. Przekazano również, że na bieżąco trwa wymiana informacji z Ministerstwem Obrony Narodowej". Sprawa dotyczy katastrofy F-16, w której zginął pilot Wojska Polskiego.
W okolicach lotniska w Radomiu rozbił się w czwartek polski myśliwiec F-16. Do wypadku samolotu doszło podczas prób do Air SHOW 2025. Pilot nie przeżył.
Komunikat w tej sprawie wydało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.
"Prezydent RP Karol Nawrocki rozmawiał z Szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego prof. Sławomirem Cenckiewiczem na temat katastrofy samolotu F-16 w Radomiu" - czytamy w oświadczeniu.
Komunikat BBN. Nie żyje mjr pilot Maciej "Slab" Krakowian
BBN podało, iż prezydent "ma pełnię informacji o tym tragicznym zdarzeniu".
"Na bieżąco także przebiega wymiana informacji z Ministerstwem Obrony Narodowej. Na miejsce zdarzenia udaje się gen. dyw. Adam Rzeczkowski, Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w BBN" - poinformowano.
"Za pośrednictwem Dowódcy 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego płk. Radosława Śniegóły Prezydent RP i Szef BBN prof. Cenckiewicz przekazali rodzinie tragicznie zmarłego pilota WP mjr. Macieja Krakowiana wyrazy najgłębszego współczucia" - napisano na platformie X.
Katastrofa w Radomiu. Nie żyje pilot Wojska Polskiego
Podczas ćwiczeń przed AirSHOW w Radomiu w czwartek wieczorem rozbił się samolot F-16; pilot nie przeżył - poinformował w czwartek koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
Na miejsce katastrofy przybył wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
- Jestem na miejscu tragedii. W katastrofie samolotu F-16 zginął pilot Wojska Polskiego - oficer, który zawsze służył Ojczyźnie z oddaniem i wielką odwagą. Składam hołd Jego pamięci - napisał szef MON.
Rodzinie i bliskim złożył najgłębsze wyrazy współczucia. - To wielka strata dla Sił Powietrznych i całego Wojska Polskiego - podkreślił wicepremier.