W okolicach lotniska w Radomiu rozbił się w czwartek polski myśliwiec F-16. Do wypadku samolotu doszło podczas prób do Air SHOW 2025. Pilot nie przeżył.

Komunikat w tej sprawie wydało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

"Prezydent RP Karol Nawrocki rozmawiał z Szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego prof. Sławomirem Cenckiewiczem na temat katastrofy samolotu F-16 w Radomiu" - czytamy w oświadczeniu.

Komunikat BBN. Nie żyje mjr pilot Maciej "Slab" Krakowian

BBN podało, iż prezydent "ma pełnię informacji o tym tragicznym zdarzeniu".

"Na bieżąco także przebiega wymiana informacji z Ministerstwem Obrony Narodowej. Na miejsce zdarzenia udaje się gen. dyw. Adam Rzeczkowski, Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w BBN" - poinformowano.

"Za pośrednictwem Dowódcy 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego płk. Radosława Śniegóły Prezydent RP i Szef BBN prof. Cenckiewicz przekazali rodzinie tragicznie zmarłego pilota WP mjr. Macieja Krakowiana wyrazy najgłębszego współczucia" - napisano na platformie X.

Katastrofa w Radomiu. Nie żyje pilot Wojska Polskiego

Podczas ćwiczeń przed AirSHOW w Radomiu w czwartek wieczorem rozbił się samolot F-16; pilot nie przeżył - poinformował w czwartek koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

Na miejsce katastrofy przybył wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

- Jestem na miejscu tragedii. W katastrofie samolotu F-16 zginął pilot Wojska Polskiego - oficer, który zawsze służył Ojczyźnie z oddaniem i wielką odwagą. Składam hołd Jego pamięci - napisał szef MON.

Rodzinie i bliskim złożył najgłębsze wyrazy współczucia. - To wielka strata dla Sił Powietrznych i całego Wojska Polskiego - podkreślił wicepremier.

"Polityczny WF": Nawrocki prezydentem Konfederacji? interia INTERIA.PL