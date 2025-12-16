Próbowali wymusić działkę za miliony. Zatrzymano "Miśka z Nadarzyna"

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Pięciu mężczyzn próbowało siłą wymusić na warszawskim deweloperze przepisanie nieruchomości wartej 12 milionów złotych. Jak ustaliła Interia, wśród zatrzymanych przez CBŚP jest Mirosław D., znany jako "Misiek z Nadarzyna". Sąd postanowił o zastosowaniu aresztu dla całej grupy. Śledczy badają, w jaki sposób podejrzani weszli w posiadanie zabezpieczonej podczas akcji broni.

x
Akcja CBŚP. Wśród zatrzymanych "Misiek z Nadarzyna", zdj. ilustracyjneCBŚPmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • CBŚP zatrzymało pięciu mężczyzn podejrzanych o próbę wymuszenia rozbójniczego na warszawskim przedsiębiorcy.
  • Wśród zatrzymanych znalazł się Mirosław D., znany jako "Misiek z Nadarzyna".
  • Podejrzani usłyszeli zarzuty i zostali tymczasowo aresztowani, a śledczy zabezpieczyli przy nich siedem sztuk broni.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie w ostatnich dniach zatrzymali pięciu mężczyzn w wieku od 33 do 70 lat. Wśród nich są obywatele Polski, Rosji, Mołdawii i Ukrainy.

Jak ustaliła Interia w swoich źródłach, wśród zatrzymanych jest także Mirosław D., znany pod pseudonimem "Misiek z Nadarzyna".

CBŚP zatrzymało pięć osób. Usłyszeli zarzuty, sąd zadecydował o areszcie

Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzani działali wspólnie i w porozumieniu. Mieli grozić przedsiębiorcy z branży deweloperskiej oraz podejmować działania zmierzające do zmuszenia go do przepisania na ich rzecz działki budowlanej wartej około 12 milionów złotych.

Zobacz również:

Siedem osób zatrzymanych w sprawie fałszywych alarmów
Polska

Wywoływali fałszywe alarmy. Do akcji werbowali w grze komputerowej

Jakub Pogorzelski
Jakub Pogorzelski

    Podczas czynności w miejscach pobytu zatrzymanych policjanci ujawnili siedem jednostek broni. Wszystkie zostały zabezpieczone zgodnie z procedurami i przekazane do dalszych badań. Śledczy wyjaśniają, w jakich okolicznościach mężczyźni weszli w jej posiadanie oraz sprawdzają możliwe powiązania z innymi przestępstwami.

    Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie usłyszeli zarzuty usiłowania dokonania wymuszenia rozbójniczego. Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o zastosowaniu wobec wszystkich podejrzanych tymczasowego aresztowania.

    Misiek z Nadarzyna - kto to jest?

    Mirosław D., znany jako "Misiek z Nadarzyna", urodził się w 1961 roku w Nadarzynie pod Warszawą.

    W latach 90. działał jako "samotny wilk" w półświatku przestępczym, niezależny od głównych gangów, takich jak Pruszków. Był zaangażowany m.in. w handel nielegalnym spirytusem i inne przestępstwa. Pierwsze problemy z prawem miał już w 1979 roku.

    Po odejściu od przestępczości prowadził kluby nocne i inwestował w różne przedsięwzięcia. Stał się również postacią medialną, występując w programach o tematyce kryminalnej i debiutując w MMA, m.in. w walce z Marcinem Najmanem.

    Zobacz również:

    29-latek oszukiwał przy sprzedaży nieruchomości, wyłudził ponad sześć mln zł
    Wielkopolskie

    Oszukiwał przy sprzedaży nieruchomości. Wyrządził kilkumilionowe straty

    Marcin Boniecki
    Marcin Boniecki
    "Gość Wydarzeń". Biedroń krytykuje Nawrockiego: Lech Kaczyński w grobie się przewracaPolsat News

    Najnowsze