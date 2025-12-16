W skrócie CBŚP zatrzymało pięciu mężczyzn podejrzanych o próbę wymuszenia rozbójniczego na warszawskim przedsiębiorcy.

Wśród zatrzymanych znalazł się Mirosław D., znany jako "Misiek z Nadarzyna".

Podejrzani usłyszeli zarzuty i zostali tymczasowo aresztowani, a śledczy zabezpieczyli przy nich siedem sztuk broni.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie w ostatnich dniach zatrzymali pięciu mężczyzn w wieku od 33 do 70 lat. Wśród nich są obywatele Polski, Rosji, Mołdawii i Ukrainy.

Jak ustaliła Interia w swoich źródłach, wśród zatrzymanych jest także Mirosław D., znany pod pseudonimem "Misiek z Nadarzyna".

CBŚP zatrzymało pięć osób. Usłyszeli zarzuty, sąd zadecydował o areszcie

Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzani działali wspólnie i w porozumieniu. Mieli grozić przedsiębiorcy z branży deweloperskiej oraz podejmować działania zmierzające do zmuszenia go do przepisania na ich rzecz działki budowlanej wartej około 12 milionów złotych.

Podczas czynności w miejscach pobytu zatrzymanych policjanci ujawnili siedem jednostek broni. Wszystkie zostały zabezpieczone zgodnie z procedurami i przekazane do dalszych badań. Śledczy wyjaśniają, w jakich okolicznościach mężczyźni weszli w jej posiadanie oraz sprawdzają możliwe powiązania z innymi przestępstwami.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie usłyszeli zarzuty usiłowania dokonania wymuszenia rozbójniczego. Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o zastosowaniu wobec wszystkich podejrzanych tymczasowego aresztowania.

Misiek z Nadarzyna - kto to jest?

Mirosław D., znany jako "Misiek z Nadarzyna", urodził się w 1961 roku w Nadarzynie pod Warszawą.

W latach 90. działał jako "samotny wilk" w półświatku przestępczym, niezależny od głównych gangów, takich jak Pruszków. Był zaangażowany m.in. w handel nielegalnym spirytusem i inne przestępstwa. Pierwsze problemy z prawem miał już w 1979 roku.

Po odejściu od przestępczości prowadził kluby nocne i inwestował w różne przedsięwzięcia. Stał się również postacią medialną, występując w programach o tematyce kryminalnej i debiutując w MMA, m.in. w walce z Marcinem Najmanem.

