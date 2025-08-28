Politycy reagują na katastrofę F-16 w Radomiu. "Złośliwy los"

"W katastrofie samolotu F-16 zginął polski pilot, cześć Jego pamięci" - napisał premier Donald Tusk, odnosząc się do wypadku podczas ćwiczeń przed pokazami Air SHOW w Radomiu. Rodzinie i bliskim pilota premier złożył najgłębsze wyrazy współczucia.

Na katastrofę zareagował też były prezydent Andrzej Duda.

"W Radomiu podczas akrobacji F16 doszło do katastrofy. Pilot, niestety nie uratował się. Łączę się duchowo z Jego Rodziną i Przyjaciółmi" - napisał.

"Złośliwy los… W dniu Święta Lotnictwa na wieczną służbę odszedł jeden z najlepszych pilotów" - tak z kolei zareagował wiceminister w Kancelarii Premiera Jakub Stefaniak.

"Najgłębsze wyrazy współczucia rodzinie i bliskim tragicznie zmarłego pilota" złożyli również szef MSWiA Marcin Kierwiński oraz wicepremier Krzysztof Gawkowski.

Politycy z wyrazami współczucia po tragedii w Radomiu. "Nie ma słów, żeby wyrazić ból"

Kondolencje rodzinie i najbliższym zmarłego pilota złożyli również Mateusz Morawiecki i Mariusz Błaszczak. Były minister obrony zaznaczył, iż "wojskowa rodzina straciła dziś świetnego pilota".

Wyrazy współczucia rodzinie zmarłego pilota złożył również marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

"Po tragedii na radomskim lotnisku nie ma słów, żeby wyrazić ból, szok, wykrzyczeć niezgodę. Wspaniały, świetnie wykształcony, nagradzany pilot, instruktor, szef szkolenia" - napisał na platformie X.

Dodał, że "najbliższym, a zwłaszcza żonie i synom poległego Kolegi, składa najszczersze, z głębi serca płynące wyrazy współczucia".

"Usłyszycie to pewnie od każdej lotniczej rodziny, ale i od polskiego państwa: nie zostaniecie teraz sami" - zadeklarował rodzinie pilota Hołownia.

Zaznaczył, że on i jego żona Ula "wciąż nie mogą w to uwierzyć". Przypomnijmy, że małżonka marszałka jest pilotem wojskowym.

"Wyrazy współczucia dla najbliższych" złożyła także poseł Paulina Matysiak.

"To powinien być koniec jeśli chodzi o wykorzystywanie zdolności żołnierzy i sprzętu w rozrywkowych imprezach typu Air Show. Pilotowi, który zginął życia już nic nie wróci. Zadbajmy o innych" - zaapelowała w swoim wpisie na platformie X polityk.

Radom. Katastrofa F-16. Nie żyje pilot

W trakcie przygotowań do Air Show, w czwartek wczesnym wieczorem rozbił się samolot F-16.

Pilot zginął, a wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz pojawił się na miejscu wypadku.

- Jestem na miejscu tragedii. W katastrofie samolotu F-16 zginął pilot Wojska Polskiego - oficer, który zawsze służył Ojczyźnie z oddaniem i wielką odwagą. Składam hołd Jego pamięci - napisał szef MON.

Rodzinie i bliskim złożył najgłębsze wyrazy współczucia. - To wielka strata dla Sił Powietrznych i całego Wojska Polskiego - podkreślił wicepremier.

