W skrócie Szczyt w Berlinie przyniósł uzgodnienia dotyczące gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, jednak kluczowe kwestie pozostają nierozstrzygnięte.

Optymizm amerykańskich negocjatorów co do bliskiego pokoju jest kwestionowany przez "The Guardian", zwłaszcza wobec braku zgody Rosji na przedstawione warunki.

Sporne są kwestie obecności NATO w Ukrainie oraz statusu terytoriów okupowanych przez Rosję, na które Kijów nie chce przystać.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Rozmowy pokojowe w Berlinie zakończyły się ustaleniem gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, które zapewnić mają USA i kraje europejskie w kontekście ostatecznego porozumienia w sprawie zakończenia wojny.

Postanowiono m.in. o patrolowaniu ukraińskiego nieba i morza przez siły europejskie, inwestycjach w odbudowę zniszczonego kraju w oparciu m.in. o zamrożone rosyjskie aktywa, czy monitorowaniu przez USA skutecznego obowiązywania zawieszenia broni.

Wojna w Ukrainie. Radość Amerykanów w związku z procesem pokojowym przedwczesna?

Zarówno europejscy jak i amerykańscy negocjatorzy nie kryli dużego optymizmu w związku z zawartymi w stolicy Niemiec ustaleniami. Amerykanie zasugerowali, że pokój jest bliżej niż kiedykolwiek wcześniej.

"The Guardian" przypomina jednak, że kwestie, które budzą największe spory pomiędzy Ukrainą a Rosją wciąż nie zostały rozwiązane, a najtrudniejsze pytania nie doczekały się odpowiedzi.

Dziennikarze wskazują, że mamy do czynienia z dyplomacją wahadłową, a by berlińskie ustalenia faktycznie miały szansę na realizację, potrzebna jest zgoda Moskwy. Ta nie została jeszcze uzyskana - przedstawiciel Donalda Trumpa Steve Witkoff i zięć prezydenta Jared Kushner mają dopiero przedstawić propozycję stronie rosyjskiej.

Media: Moskwa może nie zgodzić się na zaproponowane gwarancje bezpieczeństwa

"The Guardian" wyraża wątpliwości co do tego, by Kreml przystał na postulowane gwarancje bezpieczeństwa. Chodzi m.in. o obecność wojsk NATO w Ukrainie - już w przeszłości Moskwa wielokrotnie podkreślała, że stanowiłoby to przekroczenie czerwonej linii i zapewniała, że nie zgodzi się na taki krok.

Drugą sporną kwestią pozostaje natomiast temat terytoriów okupowanych przez Rosję. Ze strony amerykańskiej wysunięta została propozycja uczynienia części Donbasu - znajdującej się pod kontrolą Ukraińców - "wolną strefą ekonomiczną".

"Tak naprawdę próbują znaleźć sposób, by Ukraina zgodziła się oddać swoje suwerenne terytorium armii najeźdźczej, czego Kijów, według swoich deklaracji, nie zamierza uczynić" - przypomina medium.

Źródło: "The Guardian"

Spotkanie Nawrockiego i Zełenskiego w Warszawie. Siwiec w ''Gościu Wydarzeń'': Marszałek Sejmu również będzie gościł Zełenskiego Polsat News Polsat News