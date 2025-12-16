Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Optymizm USA przedwczesny? Wątpliwości w kwestii rozmów pokojowych

Paweł Sekmistrz

Po zakończeniu szczytu w Berlinie, amerykańscy negocjatorzy zapewnili, że droga do pokoju w Ukrainie została pokonana już w 90 procentach. "The Guardian" zwraca uwagę, że optymizm USA może być przedwczesny w związku z tym, że wciąż nie uzgodniono rozwiązania najbardziej spornych kwestii.

Dwaj mężczyźni w eleganckich garniturach stoją obok siebie i uśmiechają się do kamery, w tle widoczne fragmenty innych osób oraz kolorowe tło.
"The Guardian" sugeruje, że optymizm USA w kwestii zakończenia wojny w Ukrainie jest przedwczesnyLisi Niesner / PoolAFP

W skrócie

  • Szczyt w Berlinie przyniósł uzgodnienia dotyczące gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, jednak kluczowe kwestie pozostają nierozstrzygnięte.
  • Optymizm amerykańskich negocjatorów co do bliskiego pokoju jest kwestionowany przez "The Guardian", zwłaszcza wobec braku zgody Rosji na przedstawione warunki.
  • Sporne są kwestie obecności NATO w Ukrainie oraz statusu terytoriów okupowanych przez Rosję, na które Kijów nie chce przystać.
Rozmowy pokojowe w Berlinie zakończyły się ustaleniem gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, które zapewnić mają USA i kraje europejskie w kontekście ostatecznego porozumienia w sprawie zakończenia wojny.

Postanowiono m.in. o patrolowaniu ukraińskiego nieba i morza przez siły europejskie, inwestycjach w odbudowę zniszczonego kraju w oparciu m.in. o zamrożone rosyjskie aktywa, czy monitorowaniu przez USA skutecznego obowiązywania zawieszenia broni.

Wojna w Ukrainie. Radość Amerykanów w związku z procesem pokojowym przedwczesna?

Zarówno europejscy jak i amerykańscy negocjatorzy nie kryli dużego optymizmu w związku z zawartymi w stolicy Niemiec ustaleniami. Amerykanie zasugerowali, że pokój jest bliżej niż kiedykolwiek wcześniej.

"The Guardian" przypomina jednak, że kwestie, które budzą największe spory pomiędzy Ukrainą a Rosją wciąż nie zostały rozwiązane, a najtrudniejsze pytania nie doczekały się odpowiedzi.

    Dziennikarze wskazują, że mamy do czynienia z dyplomacją wahadłową, a by berlińskie ustalenia faktycznie miały szansę na realizację, potrzebna jest zgoda Moskwy. Ta nie została jeszcze uzyskana - przedstawiciel Donalda Trumpa Steve Witkoff i zięć prezydenta Jared Kushner mają dopiero przedstawić propozycję stronie rosyjskiej.

    Media: Moskwa może nie zgodzić się na zaproponowane gwarancje bezpieczeństwa

    "The Guardian" wyraża wątpliwości co do tego, by Kreml przystał na postulowane gwarancje bezpieczeństwa. Chodzi m.in. o obecność wojsk NATO w Ukrainie - już w przeszłości Moskwa wielokrotnie podkreślała, że stanowiłoby to przekroczenie czerwonej linii i zapewniała, że nie zgodzi się na taki krok.

    Drugą sporną kwestią pozostaje natomiast temat terytoriów okupowanych przez Rosję. Ze strony amerykańskiej wysunięta została propozycja uczynienia części Donbasu - znajdującej się pod kontrolą Ukraińców - "wolną strefą ekonomiczną".

    "Tak naprawdę próbują znaleźć sposób, by Ukraina zgodziła się oddać swoje suwerenne terytorium armii najeźdźczej, czego Kijów, według swoich deklaracji, nie zamierza uczynić" - przypomina medium.

    Źródło: "The Guardian"

