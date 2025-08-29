Jedne z ostatnich słów pilota F-16 przed katastrofą. "Zależy nam na tym"

W skrócie W czwartek doszło do katastrofy pilota F-16 Macieja "Slaba" Krakowiana podczas przygotowań do AirSHOW 2025 w Radomiu.

Major na konferencji poprzedzającej wydarzenie podkreślał profesjonalizm, pasję i zaangażowanie całego zespołu oraz zapowiadał wyjątkowe atrakcje jubileuszowe.

Władze państwowe wyraziły kondolencje, a służby zabezpieczają miejsce katastrofy.

Tragicznie zmarły pilot F-16 Maciej "Slab" Krakowian zapowiadał w ostatnich dniach, że pokazy lotnicze AirSHOW w Radomiu będą połączeniem siły, precyzji i elegancji F-16. Wojskowy w czasie konferencji prasowej poprzedzającej wydarzenie dodawał, że chodzi o "prędkość, hałas i manewry praktycznie na limitach tego samolotu".

- Dla mnie jednak jest to symbol profesjonalizmu, treningu i wytrwałości, którą każdego dnia pokazujemy w swojej codziennej pracy w służbie - wyjaśnił.

Maciej "Slab" Krakowian przed katastrofą. "Mam wyjątkową możliwość"

- Jako pilot i lider F-16 Tiger Demo Team mam wyjątkową możliwość reprezentować polskie siły powietrzne, a państwu pokazać charakterystykę naszej służby z perspektywy kokpitu F-16 - opowiadał wówczas "Slab".

Jak mówił, pokazy AirSHOW to nie tylko to, co widzimy w powietrzu. - To również spotkania, rozmowy i wspólne budowanie wspólnoty wokół pasji lotniczej. Zależy nam na tym, żeby każdy widz, niezależnie od tego, czy będzie to dziecko, które marzy o lataniu, czy też doświadczony pasjonat, mógł poczuć to, czego my doświadczamy każdego dnia - mówił mjr Krakowian.

Pilot wspomniał także o kilku okazjach do świętowania podczas AirSHOW 2025, tj. 85. rocznicy bitwy o Anglię, 100-leciu Lotniczej Akademii Wojskowej.

- Wspomnę jeszcze o jednej, takiej bardziej bliskiej mojemu sercu rocznicy. Świętujemy również 10-lecie F-16 Tiger Demo Team, który przez dekadę z dumą reprezentuje Polskę na niebie Europy - powiedział wojskowy. Zapowiedział, że w związku z tą rocznicą zespół przygotował pewną niespodziankę.

Mjr Krakowian podziękował również wszystkim osobom zaangażowanym w organizację tego wyjątkowego wydarzenia. - W powietrzu oczywiście zobaczymy personel latający. Jednak, aby do tego mogło dojść, wymagana jest praca, zaangażowanie i doświadczenie wielu osób na ziemi - podkreślał.

Radom. Katastrofa F-16. Nie żyje Maciej "Slab" Krakowian

W okolicach lotniska w Radomiu rozbił się w czwartek polski myśliwiec F-16. Do katastrofy samolotu doszło podczas prób do Air SHOW 2025. Pilot Maciej "Slab" Krakowian niestety nie przeżył.

Niedługo po zdarzeniu na miejscu pojawili się szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i dowódca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych generał broni Marek Sokołowski. Obydwaj pojawili się przed kamerami, by przekazać najnowsze informacje z miejsca katastrofy.

- Dzisiaj (w czwartek - red.) w Radomiu, podczas przygotowań do Air SHOW, po godzinie 19 doszło do wypadku lotniczego, w wyniku którego śmierć poniósł major pilot Maciej Krakowiak. Chciałem wszystkim, rodzinie, przyjaciołom, złożyć wyrazy największego współczucia. Chciałbym tym wszystkim, którzy znali naszego pilota, przekazać kondolencje - mówił szef resortu obrony.

Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że premier i prezydent są "na bieżąco informowani" o sytuacji na miejscu. - Nikt inny nie odniósł obrażeń. Na miejscu działają wszystkie służby, trwają prace zabezpieczające - stwierdził lider PSL.

Komunikat po katastrofie wydało m.in. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. "Prezydent RP Karol Nawrocki rozmawiał z Szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego prof. Sławomirem Cenckiewiczem na temat katastrofy samolotu F-16 w Radomiu" - czytamy w oświadczeniu.

