W skrócie W związku z przypadającym w 2025 roku w piątek drugim dniem Świąt Bożego Narodzenia, katolików zwyczajowo obowiązuje wstrzemięźliwość od spożywania mięsa.

Część biskupów w Polsce wydała na ten dzień dyspensę, zalecając w zamian modlitwę, pokutę lub uczynki miłosierdzia.

Dyspensa dotyczy wybranych diecezji, o czym decydują lokalni biskupi, a szczegóły praktyk religijnych mogą się różnić w zależności od miejsca zamieszkania.

W tym roku w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, święto św. Szczepana, pierwszego męczennika, przypada w piątek. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wstrzemięźliwość od spożywania mięsa lub innych pokarmów w Kościele katolickim należy zachowywać we wszystkie piątki całego roku.

Wyjątkiem są sytuacje, kiedy w piątek wypada uroczystość; piątek w oktawie Wielkanocy oraz gdy zostanie udzielona dyspensa zgodnie z przepisami prawa kanonicznego. Oznacza to, że ani święto, ani oktawa Narodzenia Pańskiego nie znoszą piątkowej wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.

W związku z tym niektórzy biskupi już wydali dyspensę na ten dzień dla wiernych przebywających na terenie ich diecezji.

Boże Narodzenie. Dyspensa na drugi dzień świąt, część biskupów zdecydowała

Metropolita lubelski abp Stanisław Budzik zachęcił "do zastąpienia wstrzemięźliwości innymi formami pokuty, zwłaszcza uczynkami miłosierdzia i pobożności". To samo wskazał biskup legnicki Andrzej Siemieniewski.

Metropolita warszawski abp Adrian Galbas zachęcił, aby korzystający z dyspensy "ofiarowali dowolną modlitwę według intencji Ojca Świętego".

Z kolei ordynariusz bydgoski bp Krzysztof Włodarczyk zachęcił zarówno "do modlitwy w intencjach papieża Leona XIV", jak i "praktykowania uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia bądź innych czynów pokutnych".

Metropolita częstochowski abp Wacław Depo osobom korzystającym z dyspensy wskazał "ofiarowanie w tym dniu dowolnej modlitwy w intencji powołań kapłańskich i zakonnych" oraz podjęcie, "zgodnie z własnym wyborem - formy zadośćuczynienia przez wypełnienie uczynków miłości chrześcijańskiej wobec potrzebujących bądź przez ofiarowanie jałmużny".

Z kolei ordynariusz świdnicki bp Marek Mendyk zachęcił wiernych korzystających z dyspensy "do modlitwy w intencji pokoju i świętych powołań do służby Bożej".

Czy w św. Szczepana będziemy mogli zjeść mięso? Zdecyduje kwestia zamieszkania

To pokazuje, że w zależności od diecezji, w której wierni będą świętować, korzystając z dyspensy, mają do wypełnienia nieco inne praktyki religijne.

Zgodnie z Kodeksem kanonicznym do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych zobowiązani są wszyscy katolicy, którzy ukończyli 14 lat. Natomiast post mają obowiązek zachowywać wszystkie osoby między 18. a 60. rokiem życia.

