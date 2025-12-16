Sprawa paszportu Zbigniewa Ziobry. Jest decyzja wojewody mazowieckiego

W skrócie Wojewoda mazowiecki unieważnił paszport Zbigniewa Ziobry na wniosek Prokuratury Krajowej.

Posiedzenie aresztowe w sprawie byłego ministra przewidziane jest na 22 grudnia.

Władze sugerują możliwość ubiegania się przez Ziobrę o azyl na Węgrzech, co może wywołać reakcje na arenie międzynarodowej.

O postanowieniu wojewody mazowieckiego Mariusza Frankowskiego Marcin Kierwiński poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych. "Nikt nie ucieknie przed odpowiedzialnością" - czytamy we wpisie.

Wniosek o unieważnienie paszportu Zbigniewa Ziobry wpłynął 17 listopada. Dzień później Ministerstwo Spraw Zagranicznych unieważniło paszport dyplomatyczny byłego ministra sprawiedliwości.

Zbigniew Ziobro bez paszportu. Wkrótce posiedzenie aresztowe

Wniosek w sprawie tymczasowego aresztowania byłego ministra sprawiedliwości na okres trzech miesięcy złożyła 13 listopada Prokuratura Krajowa. "Konieczność zastosowania tymczasowego aresztowania wynika z zachodzącej w sprawie uzasadnionej obawy ucieczki lub ukrycia się, obawy bezprawnego utrudniania postępowania, a nadto z realnej groźby wymierzenia surowej kary" - wyjaśniono w komunikacie.

Ponadto 17 listopada Anna Fedorczyk z oddziału administracyjnego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa potwierdziła w rozmowie z Interią, że znany jest dokładny termin posiedzenia aresztowego.

- Posiedzenie aresztowe w sprawie Zbigniewa Ziobry zaplanowano na 22 grudnia na godzinę 10:00 w sali 126 - przekazała Interii przedstawicielka sądu.

Śledczy zamierzają postawić politykowi PiS 26 zarzutów. Większość z nich dotyczy nadużyć związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Wśród nich znajduje się też zarzut założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Jeśli sąd przychyli się do wniosku prokuratury, najprawdopodobniej wydany zostanie europejski nakaz aresztowania.

Węgry poniosą konsekwencje? Minister sprawiedliwości proponuje działania

W ubiegły piątek Waldemar Żurek stwierdził, że jeśli Zbigniew Ziobro zdecyduje się ubiegać o azyl polityczny na Węgrzech, a Budapeszt przyzna mu ochronę, to rząd musi zacząć iść w kierunku zaskarżenia tej decyzji na forum sądów europejskich.

- Już Węgrom wstrzymano pokaźne środki z funduszy europejskich za łamanie praworządności, a ten azyl może być też przykładem braku respektowania prawa UE - dodał minister.

Wcześniej azyl w Budapeszcie otrzymał były wiceszef resortu sprawiedliwości, poseł PiS Marcin Romanowski. W grudniu 2024 r. sąd wydał decyzję o jego aresztowaniu w związku ze śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.

