Afera wizowa i Piotr Wawrzyk. Donald Tusk: W ciągu 30 miesięcy wydano 250 tysięcy wiz

Jak wyjaśnił lider PO, "te 250 tysięcy w ciągu 30 miesięcy oznacza, że właściwie co 10 dni z Afryki i Azji PiS wpuszczał do Polski tylu migrantów, o ilu pyta w referendum". - Tak naprawdę PiS powinien w związku z tym organizować mniej więcej co dwa tygodnie referendum z pytaniem, czy możemy wpuścić kolejnych dwa, trzy, cztery tysiące. Każdego tygodnia w ciągu dwóch lat do Polski wpuszczano z Azji i Afryki całkiem pokaźną miejscowość.