Morawiecki reaguje na słowa Tuska. "Z obsesją idzie się do lekarza"

- Najbardziej uderzającym procederem jeśli chodzi o wykorzystanie urzędu, jest to, co działo się pod nosem Mateusza Morawieckiego . Minister Szczucki, będąc szefem RCL zatrudnił sześć osób, które nie świadczyły żadnej pracy, były zaangażowane w jego kampanię wyborczą - mówił Tusk. W związku z oświadczeniem szefa rządu, w sieci pojawiły się pierwsze komentarze.

Premier mówił o "układzie zamkniętym". Morawiecki uderzył w Tuska

Morawiecki uderzył też w Tuska dodając: "Z obsesją idzie się do lekarza, a nie do władzy". Na wpis byłego premiera odpowiedział Tomasz Trela. "Złodzieje idą w pasiaki. Pan weźmie to do siebie i kolegom przekaże" - stwierdził poseł Lewicy.