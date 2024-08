"Kolejna strategiczna polska spółka do likwidacji lub sprzedaży za rządów KO? To już chyba nie dziwi nikogo" - stwierdził Mateusz Morawiecki, odnosząc się do zapowiadanych zwolnień w PKP Cargo. Były premier opublikował nagranie krytykujące Donalda Tuska i działania obecnej ekipy rządzącej. Polityk PiS otrzymał odpowiedź od Dariusza Jońskiego i Janusza Piechocińskiego. Europoseł Koalicji Obywatelskiej pokazał, jak spadały notowania PKP Cargo za rządów Prawa i Sprawiedliwości.