Ośrodek Badań Azji zamknięty. Niewytłumaczalna decyzja?

Jak mówi, zarówno dla niego, jak i dla innych osób ze środowiska zamknięcie ośrodka jest niewytłumaczalną decyzją. - Argumentowano, że pracę analityczną podobną do naszej wykonują już inne instytucje, także w państwach sojuszniczych, natowskich. To nie do końca prawda - mówi dr Krzysztof Iwanek - W Ośrodku Studiów Wschodnich, który bardzo szanuję, nie ma osobnego eksperta od Indii czy od Japonii, a my takie osoby mieliśmy - podkreśla.