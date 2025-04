Tragedia w Tarnowie, nie żyje 16-letni uczeń. Poruszający wpis szkoły

II Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie opublikowało poruszający post, w którym szkoła pożegnała 16-letniego Szymona. "Jego duch, wspomnienia i to, co po sobie zostawił, będą trwać w naszej pamięci" - czytamy we wpisie. Uczeń zmarł raniony nożem podczas kłótni z rówieśnikiem. Jego kolega usłyszał zarzut zabójstwa.