Kolejne długoterminowe prognozy na kwiecień przynoszą zaskakujące wyniki. Wygląda na to, że tydzień zahaczający o Wielkanoc może być wyjątkowo ciepły , jak na tę porę roku. Same święta jednak nie muszą być zbyt przyjazne. W ich trakcie może bowiem nastąpić poważna zmiana w pogodzie.

We wcześniejszych prognozach długoterminowych na kolejne tygodnie wyróżniał okres od 14 do 20 kwietnia. Wówczas ma być wyraźnie cieplej, niż w kolejnych dniach. W piątek prognoza udostępniona przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazywała, że będzie wtedy cieplej niż zazwyczaj o średnio niecałe 2 do 3 stopni Celsjusza.