- Chociaż poważnych zdarzeń kwalifikowanych jako wypadki drogowe było nieco więcej, to zginęło w nich o 10 procent mniej ofiar - podkreślił komisarz Robert Opas.

Policjant przekazał, że według najnowszych danych Komendy Głównej Policji w ciągu sześciu miesięcy tego roku doszło do 10 137 wypadków. - Stanowi to o 369 więcej (3,8 proc. wzrost) niż w tym samym okresie roku ubiegłego - podkreślił.

Zginęło 885 osób

W tegorocznych wypadkach zginęło 885 osób, czyli o 98 mniej niż w analogicznym okresie ub. roku i o niemal 200 mniej niż dwa lata temu. - Skutki wypadków są więc mniej tragiczne. Zwiększyła się za to o 3,8 proc. liczba rannych w wypadkach w stosunku do zeszłego roku. W obecnym jest to 11 741 osób - podał. Dodał przy tym, że mniej było kolizji drogowych z 199 869 w 2021 roku do 178 948 w 2022 roku.

- To, że wielu kierowców zdjęło nogę z gazu, potwierdzają dane dotyczące przekroczenia prędkości o więcej niż 50 km/h. Spadek takich przypadków w stosunku do zeszłego roku to niemal 50 procent. W tym roku odnotowaliśmy 16 296 takich zdarzeń, a w 2021 - 31 260. Policjanci ruchu drogowego zatrzymali również o 26 proc. mniej uprawnień do kierowania pojazdami w stosunku do ubiegłego roku (2022 r. - 32 542, 2021 r. - 44 006) - podał.

Zbyt szybka jazda niedostosowana do warunków, stoi za co czwartym wypadkiem. - Często wiąże się to z innymi przyczynami wypadków - jak np. nieustąpieniem pierwszeństwa, czy niezastosowaniem się do sygnalizacji świetlnej - zaznaczył.

Więcej pijanych kierowców

W tym roku policjanci wyeliminowali z ruchu już 48 467 kierujących pod działaniem alkoholu co stanowi 5 procentowy wzrost takich przypadków w stosunku do ubiegłego półrocza, kiedy funkcjonariusze zatrzymali 46 163 kierowców "na podwójnym gazie". - Kierujący pojazdami będący pod działaniem alkoholu spowodowali 628 wypadków drogowych (mniej o 112 niż w 2021 roku), w których zginęło 58 osób (mniej o 33 niż w 2021 roku), a rannych zostało 777 osób (mniej o 115 niż w 2021 roku). W odniesieniu do ogólnej liczby wypadków spowodowanych przez kierujących pojazdami, nietrzeźwi stanowili 6,9 proc. - wskazał.

- Miesiące wakacyjne jak wynika z corocznych statystyk policji są jednymi z najtrudniejszych dla kierujących. Pamiętajmy, że nasze zachowanie za kierownicą i dostosowanie się do warunków drogowych, które są nieco odmienne od tych, do których jesteśmy przyzwyczajeni na co dzień, jest gwarantem bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Na drogach oraz w miejscowościach i rejonach wypoczynkowych będzie więcej niż zwykle pojazdów, dlatego najważniejszym zadaniem służb działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest zapewnienie sprawnego i bezpiecznego przemieszczania się podróżujących - tłumaczył.

Zapowiedział, że w trakcie wakacji policjanci zwracać będą szczególną uwagę na respektowanie przepisów ruchu drogowego w zakresie przestrzegania dozwolonych limitów prędkości, stanu trzeźwości kierujących, korzystania z pasów bezpieczeństwa i właściwego przewożenia dzieci w pojazdach oraz stanu technicznego, głównie pojazdów realizujących przewóz osób autokarami. - Dlatego apelujemy o bezpieczną jazdę, o sprawdzenie auta przed wyjazdem na wakacje i przygotowanie się do podróży - dodał komisarz Robert Opas.