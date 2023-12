Od tygodni w mediach pojawiają się nieoficjalne doniesienia co do przyszłego gabinetu Donalda Tuska. Według ustaleń TVN24, w rządzie powstaną dwa nowe resorty - polityki senioralnej i równości .

Katarzyna Kotula: Minister w rządzie Donalda Tuska?

- Jeszcze tylko kilka dni pozostało do momentu, w którym przyszły premier Donald Tusk ogłosi skład rządu. Myślę, że możemy poczekać do tego czasu. Jeszcze wiele się wydarzy w polskim Sejmie - powiedziała w TVN24. - Ja mam nadzieję, że sprawy i prawa kobiet będą dla rządu Donalda Tuska ważne - dodała.

Piotr Zgorzelski o nowym ministerstwie: Przestrzelony pomysł

- Na razie traktuję to jako news, do którego nie ma potrzeby się odnosić. Czy widzi pan jakieś wielkie potrzeby do tworzenia takiego resortu, że dzieją się jakieś nieprawidłowości wobec równości? Ja takich nie widzę. Jeżeli są, z pewnością są odpowiednie organy, by na to reagować - skomentował w "Gościu Wydarzeń" w Polsat News.