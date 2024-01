Minimalne różnice. Najnowszy sondaż poparcia

Z sondażu pracowni United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że choć żadna partia nie przekracza progu 30 procent poparcia., to różnica poparcia między dwoma największymi ugrupowaniami jest minimalna.

Sondaż: Prawo i Sprawiedliwość niemal na równi z Koalicją Obywatelską

Podium domyka sojusz wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 - na Trzecią Drogę postawiło 18,9 proc. ankietowanych , co daje o 2 punkty procentowe. więcej niż w minionym badaniu.

Sondaż CBOS: Wynik PiS najsłabszy od lat. Na czele KO

To nie pierwsze badanie, w którym Prawo i Sprawiedliwość notuje spadek poparcia. Z poniedziałkowego sondażu CBOS wynikało, że to Koalicja Obywatelska cieszy się obecnie największą popularnością wśród wyborców (29 proc.) - partia Jarosława Kaczyńskiego uplasowała się z kolei na drugiej pozycji z wynikiem 24 proc. To najsłabszy rezultat od wielu lat.