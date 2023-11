Radio Szczecin. Tomasz Duklanowski rezygnuje z funkcji redaktora naczelnego

Tomasz Duklanowski krytykowany przez polityków opozycji

Duklanowski bronił się w wywiadzie z "Gazetą Polską". - W mediach pojawiły się kłamliwe informacje, jakobym ujawnił dane osobowe ofiar. Pierwszy podał to Tomasz Terlikowski i niestety kłamstwo to krąży do dzisiaj i jest powielane. Tymczasem nic takiego nie miało miejsca. Jedyną rzeczą, którą ujawniłem, było to, że poszkodowani to dzieci znanej parlamentarzystki. Nie posłanki, tylko parlamentarzystki. Nie napisałem, że to członkini Platformy Obywatelskiej - mówił.