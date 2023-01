Kmieciak: O pedofilii trzeba informować, ale chroniąc pokrzywdzonych

Przewodniczący Komisji ds. Pedofilii nie kryje zdumienia.

- Jestem tym zaskoczony z kilku powodów. M.in. dlatego, że redaktor Sakiewicz nie zna treści pisma, jakie skierowałem w imieniu Komisji ds Pedofilii do Rady Etyki Mediów, zatem formułuje on pewnie wnioski, które nie są poparte faktami - mówi Interii Kmieciak.

Jak dalej wskazuje, wniosek skierowany był w związku z tym, że ujawnione przez Radio Szczecin informacje w prosty sposób pozwoliły na zidentyfikowanie pokrzywdzonych.

- Powiedzmy wprost - chodzi o dzieci, które zostały skrzywdzone przestępstwem pedofilii i to udowodnił sąd. Niezwykle ważne jest informowanie przez dziennikarzy o przestępstwach wykorzystywania seksualnego małoletnich, ale jest to też niezwykle delikatna materia. Mamy w Polsce świetne przykłady dziennikarzy, którzy robią to z taktem, piętnując okropne czyny pedofilskie, ale jednocześnie chroniąc pokrzywdzonych, np. poprzez zmianę imienia, miejsca zamieszkania czy powstrzymanie się przed ujawnieniem pewnych informacji, pozwalających na identyfikację - wyjaśnia szef Komisji ds. Pedofilii.

Co zatem znalazło się we wniosku do Rady Etyki Mediów?

Przede informacja o tym - mówi Interii Kmieciak - że Państwowa Komisja zwróciła uwagę na "doniesienia medialne, wskazujące na pewne uchybienia, do jakich mogło dojść przy publikacji tekstu Radia Szczecin".

- Zwracamy też uwagę na konsekwencję, jakie wiązały się z pojawieniem się tego tekstu, np. ujawnienie zdjęć rodziny tych dzieci ze sprawcą. Zauważamy, że tego typu sytuacje nas niepokoją, bo tak naprawdę drobna informacja zawarta w materiale Radia Szczecin, pozwoliła na szybkie zidentyfikowanie poszkodowanych. Ponadto poprosiliśmy Radę Etyki Mediów, by zbadała, czy publikacja nie narusza standardów etycznych zawodu, który jest przecież zawodem zaufania publicznego. Tyle - kwituje. Jak zaznacza, nie jest to wniosek "przeciwko", tylko "w sprawie".



Wcześniej przewodniczący Komisji ds. Pedofilii napisał w mediach społecznościowych, że czuje, że jest "po dobrej stronie mocy", a fakt skierowania przeciwko niemu wniosku do prokuratury w związku z ochroną godności i praw dzieci "wpisze do swojego CV". Jak zaznaczył, jest po stronie tych, którzy "mają pełne prawo czuć się bezpiecznie, mają prawo do ciszy po wyroku, który skazuje przestępcę i do tego, by nie stawać się uczestnikiem jakoś politycznych rozgrywek". "Rany boskie , my mówimy tutaj o dzieciach!" - dodał.

Także sama Komisja ds. Pedofilii po zapowiedzi Sakiewicza wydała oświadczenie.

"Poszanowanie prywatności osób skrzywdzonych winno być traktowane jako szczególne zobowiązanie ciążące na osobach informujących opinię publiczną o przypadkach wykorzystania seksualnego dzieci" - czytamy w nim. W dokumencie podkreślono, że Komisja wnioskuje do REM o zajęcie stanowiska.



Zaznaczono również, że identyfikacja pokrzywdzonych niesie to za sobą poważne ryzyko stygmatyzacji i dodatkowej krzywdy dotkniętych już wcześniej przestępstwem osób.