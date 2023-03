Wejście do Radia Szczecin oblane czerwoną farbą

WIADOMOŚCI LOKALNE

Drzwi do siedziby Radia Szczecin we wtorek wieczorem zostały oblane czerwoną farbą. Na miejsce wezwano policję, która zajęła się sprawą. Kilka miesięcy temu Radio Szczecin, opisując sprawę skazanego za pedofilię byłego pełnomocnika marszałka woj. zachodniopomorskiego do spraw uzależnień, ujawniło, że jedną z ofiar był syn znanej parlamentarzystki.

Zdjęcie Wejście do siedziby Radia Szczecin / Dariusz Matecki - Radny Miasta Szczecin / Twitter