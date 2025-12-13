W skrócie Rosyjskie wojska niemal całkowicie opanowały Siewiersk w obwodzie donieckim - informują ukraińskie media.

Wojskowe źródła podkreślają krytyczną sytuację i potrzebę pilnych rezerw, jednak ich przybycie jest mało prawdopodobne.

Na zdjęciach z miasta widać Rosjan poruszających się swobodnie, co może świadczyć o pełnej kontroli nad Siewierskiem.

- Sytuacja w okolicach Siewierska jest krytyczna. Wróg jest obecny w całym mieście, z wyjątkiem obszaru za rzeką Bachmutką. Aby odbudować utracone pozycje, konieczne jest sprowadzenie rezerw - stwierdziło źródło w administracji wojskowej, które zaznacza jednocześnie, że nadejście posiłków wydaje się być wątpliwe.

- Rozpoczęcie ofensywy przeciwko wrogowi bez odpowiedniego przygotowania jest niezwykle trudne. Ich postępy muszą zostać powstrzymane na obu flankach i stłumione ogniem artyleryjskim - dodało źródło.

Wcześniej brytyjskie źródła wywiadowcze informowały, że siły rosyjskie wdzierają się Siewierska i zajmują pozycje w centrum miasta. Pomaga im w tym panująca mgła, która utrudnia działania obronne Ukraińców.

Ukraińcy tracą kolejne miasto. Siewiersk blisko upadku

Ukraińska Prawda informuje, że Siewiersk jeszcze kilka tygodni temu był pod niemal całkowitą kontrolą sił ukraińskich. Sytuacja zmieniła się jednak znacząco, gdy Rosjanie zdobyli wzgórza na północ od miasta, czym utrudnili obronę.

Portal zaznacza, że nie jest w stanie przekazać z całą pewnością, jak wygląda obecnie sytuacja w mieście. W najlepszym scenariuszu Ukraińcy nadal kontrolują mniejszą, zachodnią część miasta za rzeką Bachmutką. W najgorszym - całe miasto zostało już zdobyte przez Rosjan.

Zaznaczono również, że na zdjęciach z Siewierska widać Rosyjskich żołnierzy, którzy spokojnie chodzą po mieście, czasem nawet bez hełmów i kamizelek kuloodpornych, co może wskazywać, że większość jego obszaru znajduje się już pod ich kontrolą. Rosjanie mieli być również widziani na południe od miasta m.in. w miejscowości Zwaniwka.

