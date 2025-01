Jacek Sasin gościł w porannym programie na antenie radia RMF FM, gdzie zapytany został m.in. o zmiany w Stanach Zjednoczonych, które zaczynają następować po tym, jak kilka dni temu Donald Trump wrócił do władzy.

Jedna z nich dotyczy uporania się z nielegalnymi imigrantami - niewykluczone więc, że decyzje Trumpa mogą uderzyć także w przebywających w USA obywateli Polski.

USA. Trump chce zająć się migrantami. Jacek Sasin apeluje do Polonii

Poseł Prawa i Sprawiedliwości, stwierdził, że prowadzenie rozmów z administracją republikanina o sytuacji Polaków w USA leży w gestii rządzących. Reklama

- Niech rząd Donalda Tuska się od tego nie uchyla. To jest jego obowiązek, aby zadbać o Polaków. To wymaga również tego, aby naprawić relację ze Stanami Zjednoczonymi - podkreślił Sasin, dodając, że obecnie są one "zrujnowane".

Pytany o to, czy obywatele Polski, którzy przebywają w USA, mogą zostać deportowani, odparł: - Myślę, że ci, którzy nie łamią prawa, nie mają się czego obawiać. Natomiast ten kurs prezydenta Trumpa na to, aby walczyć z nielegalną imigracją, jest jak najbardziej wyraźny.

- Mogę tylko zaapelować do tych Polaków, aby rozważali powrót do Polski. W naszym interesie jest to, żeby było ich jak najwięcej w Polsce, a nie żebyśmy byli rozproszeni po świecie - dodał Jacek Sasin.

Nielegalna migracja. Polonia ma obawy. Grozi im deportacja?

Aby walczyć z nielegalną migracją w Stanach Zjednoczonych, niedługo po tym, jak Donald Trump powrócił do władzy, jedną z pierwszych decyzji było wprowadzenie stanu wyjątkowego na granicy z Meksykiem. Co więcej, republikanin kilkukrotnie wspominał także o deportacji obcokrajowców, którzy nie mają stałego pobytu w USA, a to z kolei wzbudziło obawy części Polonii. Reklama

- Chicago ma być tym miastem, od którego wszystko się rozpocznie - mówił w kontekście deportacji gość Polsat News Daniel Bociąga, korespondent polskich mediów w USA. To właśnie w tym mieście jest największe skupisko Amerykanów polskiego pochodzenia.

-----

