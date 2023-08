Morawiecki w nagraniu przypomniał o zbudowaniu muru na granicy polsko-białoruskiej. Jak mówił, jest to sygnał do "sterowanych przez Putina i Łukaszenkę migrantów".

- Doinwestowaliśmy straż graniczną, a nawet zaangażowaliśmy wojsko, by wszyscy, którzy mur sforsują, wiedzieli, że będą poszukiwani i deportowani - zaznaczył Morawiecki.

Morawiecki: Potrzebujemy silniejszej ochrony naszych granic

Jak także stwierdził, rząd działa na forum europejskim. - Polska dyplomacja przekonuje pozostałe kraje Unii do naszego planu. Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej, czyli Frontex, musi być zreformowana. Potrzebujemy silniejszej ochrony naszych granic - powiedział premier.

Według premiera świadczenia socjalne dla osób spoza Unii powinny być ograniczone. - Nie możemy pozwolić na nadużycia systemu. Pieniądze powinny być wydawane lepiej i trafiać przede wszystkim do obywateli Unii Europejskiej, którzy ciężko pracują i płacą podatki - przekonywał Morawiecki.

Po piąte - jak dodał - "należy skutecznie walczyć z gangami przemycającymi ludzi, używając do tego Europolu, Interpolu i Frontexu". - Nie możemy tolerować współpracy organizacji pozarządowych z przemytnikami ludzi - powiedział premier.

"Głos należy do ludzi, potrzebne jest referendum"

Ponadto - jak podkreślił - głos należy do ludzi, dlatego potrzebne jest referendum. - Chcemy referendum w sprawie migracji. Nie zgadzamy się na żadne dyktaty, przymusowe kwoty, ani na naruszanie naszych praw i suwerenności. Chcemy, by Polacy o tym zdecydowali. To jest plan rządu Prawa i Sprawiedliwości. A jaki, a raczej czyj plan realizuje Donald Tusk? - zapytał szef rządu.