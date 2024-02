Listy wyborcze PiS "były słabe". Marcin Mastalerek krytykuje

- To jest totalna bajka, bzdura i fake news biorący się z wypowiedzi Donalda Tuska. Prezydent nie otrzymał nic od premiera. Nie ma żadnej listy. Pan prezydent zwołał spotkanie w sprawach strategicznych inwestycji, a premier Tusk przyszedł i próbował zainteresować media sprawą Pegasusa. To tylko pokazuje jak podchodzi do pomysłów inwestycji. Zamiast rozmawiać o nich merytorycznie, to woli przed kamerami uprawiać polityczny spektakl i opowiadać, kto rzekomo miał być podsłuchiwany. Żadnej listy nie przekazał - poinformował Mastalerek, dodając że prezydent nie będzie próbował uzyskać większej wiedzy o nielegalnej inwigilacji systemem Pegasus ponieważ "od tego są odpowiednie służby".