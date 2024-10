Marcin Romanowski stawił się w prokuraturze

Romanowski podkreślił, że to, że stawił się we wtorek w prokuraturze "nie oznacza, że legitymizuje te bezprawne działania". - Stawiamy się dziś, aby uniknąć dalszych politycznych działań - podkreślił.

Sprawa Marcina Romanowskiego. O co jest oskarżany?

Prokuratura Krajowa nie zgodziła się z orzeczeniem sądu. Według posiadanych przez nią opinii prawnych Marcin Romanowski nie był objęty immunitetem w zakresie przedstawionych mu zarzutów. Mimo to wysłano prośbę do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy o uchylenie go, do czego się przychyliło podczas głosowania 2 października.